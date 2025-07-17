Эскадрилья «Магнитогорский металлург» участвовала в Сталинградской битве

Самолеты построили на деньги жителей города

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва. Она стала крупнейшей и одной из самых кровопролитных во время Великой Отечественной войны. Красная армия немыслимой ценой отстояла Сталинград, отбросила немецких захватчиков от Волги и с Кубани. Это был перелом хода всей войны. В ноябре 1942 года на Сталинградский фронт прибыла эскадрилья «Магнитогорский металлург». Самолеты построили на средства магнитогорцев, узнал журналист ИА «Первое областное» из архивных документов. На победу в Сталинграде работал весь регион.

В годы Великой Отечественной войны сбор народных средств на строительство танков, самолетов и кораблей был делом обычным. Советские граждане отдавали последнее, помогая Красной армии. Работники коксохимического цеха Магнитогорского металлургического комбината в августе 1941 года предложили собрать деньги на строительство авиаэскадрильи «Магнитогорский металлург». Идею поддержал весь ММК, а в октябре ее одобрил горком партии, заодно призвавший всех горожан помочь бойцам.

Эскадрилья состояла из легких учебных самолетов У-2 (знаменитые «кукурузники»), которые использовали как ночные бомбардировщики. Там были пулеметы и приспособления для метания бомб. Самолетами управляли летчики Магнитогорского авиаклуба.

Силы на оборону Сталинграда бросили все южноуральцы. Челябинский Кировский завод (название ЧТЗ в годы войны) модернизировал свой танк КВ, уменьшив вес и увеличив скорость, а также в короткий срок начал выпуск Т-34. Завод имени Серго Орджоникидзе в Челябинске выпускал снаряды для «катюш», а автомобильный завод Миасса — моторы и коробки скоростей для них.

До начала Сталинградской битвы Златоустовский металлургический завод освоил выпуск специальных марок стали для авиационной промышленности, а Чебаркульский металлургический завод начал производство поковок. Главные компоненты для их выплавки поставлял Челябинский ферросплавный завод. Коллектив ММК трудился под лозунгом «Работать так, как дерутся защитники Сталинграда!», выдавая прокат сверх плана.

Город на Волге защищали танковые бригады из Верхнего Уфалея и Челябинска, стрелковая — из Златоуста, а также механизированная, сформированная в регионе. Южноуральцы были в составе стрелковых дивизий. Уроженец Челябинской области Василий Зайцев — известный снайпер — уничтожил в уличных боях за Сталинград 242 противника. Подготовленные им стрелки ликвидировали более 1100 врагов.

Сразу после начала Сталинградской битвы Челябинская область стала принимать сотни раненых. Участником сражения на Волге и эвакуированным в госпиталь на Южном Урале был Григорий Чухрай. После войны он стал известным кинорежиссером. Защищая Сталинград, Чухрай получил ранение легкого осколком снаряда. Находясь в челябинском госпитале, он впервые прочитал роман «Война и мир» и познакомился с повестями Бориса Лавренева, чье произведение «Сорок первый» выбрал для своего режиссерского дебюта в кино в 1956 году.

К концу 1942 года на ЧТЗ, где заявляли: «Поможем отстоять Сталинград!», на народные деньги построили танковую колонну «Челябинские колхозники». Боевые машины стали новогодним подарком Красной армии. В конце января 1943-го челябинские танки подошли к Сталинграду, прорвали окружение врага и принесли победу на Волгу. Сталинградская битва закончилась 2 февраля 1943 года.

Позже в тот же год в Златоусте изготовили шашку «Сталинградская битва». На поверхности клинка изображена панорама сражения: в небе — самолеты, на земле — конница и танки, артиллерия. Эту шашку в августе 1943-го подарили Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину.

Согласно данным Челябинского облисполкома, медали «За оборону Сталинграда» весной 1944-го получили 36 жителей региона. Такая же награда есть и у Григория Чухрая. Девять земляков стали Героями Советского Союза.