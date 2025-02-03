Челябинск почтил память героев Сталинградской битвы

Школьникам рассказали о значении этого сражения

В Челябинской области прошла просветительская встреча, посвященная 82-й годовщине окончания Сталинградской битвы, в рамках всероссийской акции Российского общества «Знание», сообщает пресс-служба правительства региона.

Просветительская встреча состоялась в челябинской коррекционной образовательной школе № 127. Об одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны ученикам рассказал учитель истории и права Павел Солдаткин.

Он не только погрузил школьников в историю, но и подчеркнул значение Сталинградской битвы как переломного момента в войне, описав жестокие бои и полный разгром немецкой 6‑й армии под командованием фельдмаршала Паулюса.

Особое внимание было уделено влиянию Сталинградской битвы на отдаленные от фронта регионы, в том числе на Челябинскую область. Так, захват немцами подступов к Волге привел к топливному дефициту в регионе из-за проблем с транспортировкой бакинской нефти.

«Говорить об истории нашего края в разрезе различных исторических событий, на мой взгляд, ключевая миссия не только учителей, но и каждого родителя. В эпоху, когда в информационном пространстве очень много фальсифицируют историю, необходимо рассказывать подрастающему поколению о сложных и трудных вопросах, поднимать темы, которые актуальны и значимы в условиях современного российского государства. Именно в ключе причастности к различным событиям нашей истории и формируется гражданская позиция. Не замалчивая и не боясь диалога с детьми, мы сможем направить их и выковать настоящих патриотов», — сказал лектор.