Уроженец Челябинской области описал танковый бой под Сталинградом в феврале 1943‑го

В решающий момент на поле боя появилась танковая колонна «Челябинские колхозники»

Один из февральских номеров газеты «Челябинский рабочий» в 1943 году вышел с историей командира танкового подразделения, гвардии старшего лейтенанта В. А. Волкова. Боец, уроженец Челябинской области, рассказал о героическом сражении под Сталинградом 2 февраля. Оно примечательно тем, что освободить город помогла танковая колонна «Челябинские колхозники». Бой имел стратегическое значение для страны и стал переломным в Великой Отечественной войне. ИА «Первое областное» публикует материал газеты.

«Во время боевых операций по разгрому вражеских войск под Сталинградом надо было во что бы то ни стало взять одну важную высоту, занятую немцами. После основательной артиллерийской подготовки наши бойцы рванулись вперед. Враг, укрывшись от артиллерийского огня в землю, долго не мог прийти в себя. Танкисты, а за ними пехота без потерь продвинулись к переднему краю обороны. Тут только заговорили орудия и пулеметы немцев. Пехота залегла. Тогда вперед вышли могучие танки с надписью „Челябинские колхозники“, сделанные руками кировцев на средства трудящихся Южного Урала», — сообщал «Челябинский рабочий».

Далее в газете публикуется описание этой операции нашим земляком.





«Мощные танки начали утюжить гусеницами и расстреливать в упор очаги сопротивления немцев. Особенно давали себя знать четыре дзота, к которым шло много проводов.

„Это командный пункт немцев, — решил я. — Разгромить его — значит порвать управление и связь у врага, а это — победа!“

И действительно, стоило мне и соседнему танку пустить по два бронебойных и одному осколочному снаряду, как фрицы, оставшиеся в живых, стали разбегаться кто куда. Это послужило сигналом для остальных. Из всех траншей и укреплений вылезали немцы и бросались наутек. Здесь-то дала себя знать огневая мощь нашей грозной машины.

В пылу преследования мой танк вырвался вперед. Я оказался в одной балке, где располагалось самое логово фрицев.

Палатки, повозки, автомашины. Мирно жевали корм тут же привязанные лошади. Нас заметил расчет противотанковой пушки врага. Немцы засуетились около орудия, но им не удалось сделать ни одного выстрела. Механик, гвардии техник-лейтенант тов. Анохин спросил меня:

— Давить?

— Дави, Анохин, дави! — крикнул я.

Могучая машина вырвалась вперед, подлетела к пушкам. Мгновение — и от вражеских пушек ничего не осталось. Затем заговорила наша пушка, застрочили пулеметы. Механик повел машину прямо на палатки и повозки. Объятые ужасом фрицы бежали в разные стороны.

Затем мы развернулись на 180 градусов и танк вновь прошелся по балке. Когда мы уходили, я оглянулся туда, где дважды прошла наша машина. Ничего живого там уже не оставалось. Без повреждений, в полном составе мы вернулись в свою часть».

В «Челябинском рабочем» отмечали, что участники этого боя получили высокую правительственную награду. На груди отважного командира, бесстрашного танкиста-челябинца В. А. Волкова появился орден Красного Знамени.





Затем в газете приводятся другие факты о февральском сражении под Сталинградом.

«…В жарких боях, в смертельных схватках решалась судьба Сталинграда. Метались немцы, зажатые в тиски нашими частями, наступающими с востока и запада. В расположение немцев с двух сторон летели советские снаряды. Враг упорствовал. Но вот с одной высоты со стороны Дона показались танки с надписью „Челябинские колхозники“. Ревом и грохотом огласилась степь. 18 танков образовали огненный коридор. Фашисты заметались, как крысы. Свыше 200 немцев сложили оружие и сдались в плен. Остальные уничтожены.

Прославленные в боях танки с надписью на бортах „Челябинские колхозники“ подходили к Сталинграду. Открыв люки, танкисты приветствовали сталинградцев: „А пока до свидания, мы торопимся дальше!“

Овеянные боевой славой, танки „Челябинские колхозники“, участвовавшие в разгроме немцев под Сталинградом, продолжают свой победный путь на запад, очищают родную землю от гитлеровской нечисти».

В честь победы советских войск под Сталинградом во всех цехах завода имени Орджоникидзе прошли митинги и собрания. Стахановцы выступали с речами, полными благодарности и любви к героической Красной Армии, отмечалось в заметке «Челябинского рабочего». Рабочие решили организовать новые фронтовые бригады (стахановские) имени победы под Сталинградом в ответ на окончательный разгром немцев. После собрания появилось сразу восемь бригад. Кроме того, заводчане собрали чуть более двух миллионов рублей на строительство танковой колонны и боевых кораблей.





Нельзя не отметить, что Иосиф Сталин выражал братский привет и благодарность колхозникам Челябинской области за сбор средств на постройку это танковой колонны. На производство боевых машин направили 90 миллионов рублей! ЧТЗ построил 150 танков.

«Секретарю Челябинского обкома ВКП(б) товарищу Патоличеву. Передайте колхозникам и колхозницам Челябинской области, собравшим 90 миллионов рублей на строительство танковой колонны „Челябинские колхозники“, мой братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин», — напечатали в «Челябинском рабочем» 3 января 1943 года.

По инициативе стахановцев завода имени Орджоникидзе, с постановлением бюро Челябинского обкома ВКП(б) и исполкома областного Совета депутатов трудящихся учредили областную книгу «Участники сбора средств на вооружение Красной Армии». В нее занесли имена советских людей, сдавших деньги на создание боевых машин.





Кстати, сохранилась заметка о том, что ученик четвертого класса челябинской школы № 1 пионер Вова Ерыгин внес на танковую колонну все свои сбережения, которые собирал с первого класса, — 1000 рублей. Об этом он даже сообщил Сталину в телеграмме, написав: «Пусть мои сбережения ускорят разгром фашистских захватчиков, загубивших много замечательных ребят нашей дорогой родины». Верховный главнокомандующий в ответном послании пионерам и школьникам страны, в том числе «ученику челябинской первой школы Вове Ерыгину», выразил благодарность юным товарищам за заботу о Красной Армии, пожелал здоровья и успехов в учебе и общественной работе.

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