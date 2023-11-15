Участник Сталинградской битвы из Челябинска отметил вековой юбилей

С днем рождения ветерана ВОВ поздравила мэр Наталья Котова

Житель Челябинска, участник Сталинградской битвы и сражения на Курской дуге Михаил Вахрин накануне, 14 ноября, отметил вековой юбилей. Ветерана ВОВ в домашней обстановке поздравили глава Челябинска Наталья Котова и главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, передает пресс-служба администрации Челябинска.

Михаил Иванович Вахрин родился в 1923 году в Оршанском районе Республики Марий Эл. В 20 лет был призван в ряды Красной армии. В составе минометного полка ракетной системы «Катюша» воевал на Сталинградском фронте. Затем участвовал в сражении на Курской дуге и освобождал от врагов Белоруссию. В ходе боя был тяжело ранен.

После войны Михаил Вахрин вернулся в родную республику, а спустя несколько лет переехал в Челябинскую область. Сначала жил и работал в Златоусте, а затем перебрался в Челябинск, где до выхода на пенсию работал инструктором по пожарной безопасности и помощником начальника пожарной охраны.

Челябинец награжден множеством медалей и орденов, в том числе медалью «За оборону Сталинграда» и орденом Отечественной Войны I степени.

Не так давно 100-летний юбилей отпраздновала жительница Магнитогорска Полина Григорьевна Кузичкина. На фронте она оказалась в 17 лет, и до окончания войны спасала раненых бойцов.