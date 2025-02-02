Танки «Челябинский колхозник» помогли Красной Армии победить в Сталинградской битве

Масштабное сражение завершилось 2 февраля 1943 года

Одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны является Сталинградская битва. Она происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Завершилась победой СССР, переломив ход всей войны. Немецко-фашистские захватчики были отброшены от Волги и Кубани. Вклад в победу внесли танки ЧТЗ (в годы войны назывался Челябинским Кировским заводом). Колонну «Челябинские колхозники» в сжатые сроки создали на народные деньги. В день окончания Сталинградской битвы ИА «Первое областное» рассказывает о помощи жителей Челябинской области в свершении великого подвига Красной Армии.

Германские войска стремились захватить важный промышленный и транспортный город на Волге Сталинград, занять богатые хлебные районы Кубани и Ставрополья, прорваться на Кавказ к местам добычи нефти. Потеря Сталинграда поставила бы южный фланг советских войск в критическое положение. Да и экономика страны могла пострадать из-за перекрытия судоходства.

Оборонительный этап Сталинградской битвы продолжался с 17 июля до 18 ноября 1942 года, а с 19 ноября началось наступление, для которого требовались танки, гласит историческая хроника. Поддержку Красной Армии дала Челябинская область. По примеру коллектива колхоза «Красный доброволец» в Тамбовской области южноуральцы собрали средства на производство танков Т-34. Первая партия ушла на фронт 31 декабря 1942-го, сообщили нам в пресс-службе ЧТЗ. Танковая колонна получила название «Челябинские колхозники».





Фото из Объединенного государственного архива Челябинской области

Прошение о создании боевых машин подали колхозники Еткульского и других районов Челябинской области. 12 декабря обком ВКП(б) одобрил инициативу и поручил открыть счет в государственном банке. Самый большой личный вклад внес председатель колхоза «Красный партизан» Верхнеуральского района А. А. Захаров — 121,5 тысячи рублей. Всего работники собрали 400,7 тысячи рублей. Со всего района передали 1,48 миллиона рублей. В Нязепетровском районе собрали 1,1 миллиона рублей, в Кизильском — 901 тысячу, писали газеты области. Колхоз «Марксист» Аргаяшского района передал 304 тысячи. Средства вносили также жители городов. В Челябинске собрали 9,17 миллиона рублей (в том числе три миллиона от коллектива Кировского завода), в Магнитогорске — 4,20 миллиона (большая часть — от рабочих ММК и треста «Магнитострой»), в Миассе — четыре килограмма золотом и 185 тысяч рублей деньгами.

По состоянию на 1 января 1943 года на счет Госбанка было внесено 90 миллионов рублей. Все передавшие более 30 тысяч рублей получили личную благодарность от Иосифа Сталина. При этом жители региона находились в стесненных финансовых условиях, отмечают в госархиве Челябинской области. На заводах зарабатывали от 500 до 1000 рублей, а служащие — от 250 до 600 рублей. Ведро картофеля в то время в негосударственной торговле подорожало до 330 рублей, а буханка белого хлеба стоила 180 рублей.





Фото предоставлено пресс-службой ЧТЗ

По данным ЧТЗ, не дожидаясь окончания сбора, инициативная группа направила письмо директору Челябинского Кировского завода Алексею Горегляду с просьбой с 20 декабря приступить к исполнению заказа. При этом на танки просили наносить надпись «Челябинские колхозники». Танковая колонна должна была стать общим новогодним подарком для «родной и любимой Красной Армии».

20 декабря в цехах завода прошли митинги. Рабочие обязались изготовить в течение декады дополнительную боевую технику. 31 декабря, когда были переданы первые танки, тоже состоялся митинг с участием рабочих завода, военных и представителей колхозов Кизильского, Аргаяшского и Верхнеуральского районов. Тогда же Иосифу Сталину отправили телеграмму, где сообщалось о передаче бронетанковым частям Красной Армии 150 тяжелых танков и что «сбор средств и строительство танковой колонны „Челябинские колхозники“ продолжается». 55 танков, произведенных на средства народа, отправили в Сталинград.

121-я танковая бригада генерала Ивана Чистякова Донского фронта Константина Рокоссовского наступала на немецкие войска с запада от Сталинграда. Открытые степные пространства региона помогали советским бронетанковым и конно-механизированным частям.





Фото предоставлено пресс-службой ЧТЗ

5 января 1943 года на станции Иловля состоялся приветственный митинг. Представитель колхозов Челябинской области наказал танкистам использовать всю мощь боевой техники для разгрома врага. Экипажи боевых машин поклялись выполнять это наставление. 26 января возле Мамаева кургана челябинские танки во главе с машиной № 18 в составе 121-й бригады встретились с бойцами 62-й армии генерала Василия Чуйкова, много месяцев оборонявшей город.

Экипажем танка командовал 21-летний лейтенант Николай Канунников, механиком-водителем был 27-летний старшина Николай Макурин, а радистом — 20-летний солдат Константин Семеновых. За башню отвечал 18-летний солдат Владимир Колмогоров.

«Танки все шли и шли вперед. Препятствия брались с ходу. Танковый строй походил на журавлиный клин, в голове которого был вожак — танк № 18. Тридцатьчетверка мяла все, что попадалось на ее пути, — окопы, траншеи, давила вражеские орудия и пулеметные точки. Казалось, Мамаев курган медленно плыл навстречу танкам, готовый принять их на свою израненную грудь... Вскоре на кургане в рост появились люди. Они сначала шли, потом побежали. С каждой минутой их становилось все больше и больше. Макурин плотнее прильнул к триплексу. Люди бежали навстречу танкам. Курган гудел многоголосым „Ура!“. Т-34 застыл у самого подножия кургана. Танкисты выскочили из машины и тотчас очутились в объятиях защитников Сталинграда»,— писал командир стрелковой дивизии Иван Морозов в мемуарах «От Сталинграда до Праги: записки командира дивизии».

Так было замкнуто окружение Сталинградской группировки противника и ее разделение на южную и северную части. Итогом операции «Кольцо» стала капитуляция армии фельдмаршала Фридриха Паулюса. Командиру танка № 18 присвоили звание Героя Советского Союза, а механика-водителя наградили орденом Красной Звезды.

В память о вкладе челябинцев в победу в Сталинградской битве на северо-западном склоне Мамаева кургана установили тот самый 18-й танк «Челябинский колхозник» с приваренными стальными листами, где описаны подвиги военных. Боевая машина стала памятником в 1944 году, является одним из первых в честь сражения. На вечную стоянку она отправилась, по одной версии, после выработки ресурса, а по другой — потому что была подбита.





Фото пресс-службы правительства Волгоградской области

В 2021 году монумент отреставрировали: постамент обложили мраморными плитами, танк покрыли антикоррозийной грунтовкой, чтобы он не ржавел, и покрасили в цвет, который был у него в годы войны. Рядом размещена историческая экспозиция, где можно узнать и о судьбе экипажа. Монумент является федеральным памятником.

После освобождения Сталинградской области от немецко-фашистских захватчиков Челябинская область оказала помощь в ее восстановлении. Танковая бригада от колхозников региона после Сталинградской битвы участвовала в Курском сражении, а потом в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Члены экипажа танка № 18 Канунников, Колмогоров и Семеновых погибли на Курской дуге через несколько месяцев после победы под Сталинградом. Макурин там выжил и участвовал в битвах за Днепр, Будапешт, Вену.

Добавим, что ИА «Первое областное» рассказывало о самых значимых местах города‑героя, о том, как слова южноуральского снайпера стали девизом солдат в Сталинграде и что под Волгоградом с почестями похоронили погибшего в 1942 году южноуральца.

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