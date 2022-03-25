В Магнитогорске запустили горячую линию по ямочному ремонту дорог

Жители могут пожаловаться на состояние проезжей части мэрии

В администрации Магнитогорска запустили горячую линию для горожан по состоянию дорог. Жители города металлургов могут отправить свои жалобы в социальной сети «Вконтакте». Специальную тему «Сообщите нам о ямах 2022» запустили на странице администрации города в Сети. В мэрии сообщили, что после комментария дефект на улично-дорожной сети будет устранен в кратчайшие сроки с учетом погодных условий.

Ежегодную горячую линию по ямочному ремонту дорог в мэрии запустили для оперативного устранения выбоин на дорогах города. В заявках не рассматриваются тротуары и внутриквартальные территории, так как их можно отремонтировать с наступлением тепла.

«Сообщение о яме должно содержать наименование улицы, указание на яму с точными географическими или адресными ориентирами (например, проспект Карла Маркса, напротив остановочного комплекса „Ул. Дружбы“ или перекресток улицы Советской и улицы Комсомольской, или скрин с отметкой ямы на карте), по возможности, прикладывайте фотографию ямы», — сообщили в администрации.

Горожане отправляют фото и адрес самых дефектных участков. Между тем в Челябинске уже начали ямочный ремонт на дорогах.