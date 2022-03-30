Жители Южноуральска уже 16 лет добиваются ремонта дороги в частном секторе

Более ста обращений в администрацию округа и министерства не дали практически никакого результата

В Южноуральске жители домов по улице Березки в частном секторе (неофициально — поселок Плановый) уже 16 лет добиваются ремонта дороги и благоустройства тротуаров. По словам местных жителей, за это время удалось добиться лишь отсыпки дороги щебеночным покрытием и градирования спецтехникой. Об этом Первому областному информагентству рассказала Любовь Елфимова, которая живет в частном доме по улице Березки.

«Улица находится в запущенном, убогом состоянии. После якобы ремонта, который завершили 1 июля прошлого года, все стало только хуже. Мы как ходили по дороге по уши в грязи — так и ходим. Лужи нескончаемые. Более того, уровень дороги поднялся и осадки бурным потоком потекли во дворы жилых домов. Мы просили провести хотя бы водостоки вдоль улицы», — сообщила женщина.

Также она отметила, что злополучная дорога вдоль улицы не состоит на кадастровом учете и отсутствует регистрация права муниципальной собственности на нее.

«Мы писали обращение в прокуратуру с просьбой инициировать судебное разбирательство, поставить дорогу на кадастровый учет, добиться регистрации права муниципальной собственности и включить ее в реестр муниципального имущества на объекты недвижимости — автомобильную дорогу местного значения», — продолжила Любовь Елфимова.

Прокуратура Южноуральска на обращение жителей ответила, что администрация округа обратилась к собранию депутатов с предложением о внесении изменений в бюджет для проведения работ по постановке на кадастровый учет дорог местного значения.

«Решением собрания депутатов вопрос был отклонен в связи с дефицитом бюджета Южноуральского городского округа. Содержание улично-дорожной сети и проведение ремонта канализационного коллектора городского округа являются более приоритетным направлением расходов, нежели регистрация права муниципальной собственности», — говорится в ответе прокуратуры (документ есть в распоряжении редакции).

Жители улицы неоднократно добивались, чтобы администрация показала акты выполненных работ по ремонту Березок, ответ получали всегда такой:

«Запланированные работы по ремонту щебеночного основания выполнены в полном объеме. Организация водостоков в районе жилых домов невозможна из-за отсутствия необходимых уклонов улицы. Администрация городского округа не обязана предоставлять акты выполненных работ», — ответил на обращение жителей глава Южноуральска Ярослав Куленко (документ есть в распоряжении редакции).

Хозяева частных домов по улице Березки просят губернатора Челябинской области Алексея Текслера обратить внимание на проблему, поскольку полагают, что состояние дороги небезопасно для пешеходов и водителей. Люди просят установить знаки одностороннего движения, жилой зоны, а на опасном повороте установить «лежачий полицейский». Автомобильная дорога сейчас находится вплотную к домам, однако знаков безопасности движения нет никаких, а скорость автомобилей не ограничена до 20 км/ч. Жители просят обустроить траншеи и заезды к домам.