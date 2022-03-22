Алексей Текслер поручил провести проверку после массового ДТП в Златоусте

Во время сильного снегопада столкнулись 17 авто

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал власти Златоуста и подрядчиков после массового ДТП, произошедшего накануне в снегопад. Глава региона поручил региональному Миндору провести детальную проверку.

«Постоянно говорю главам и другим ответственным: никогда нельзя расслабляться. У нас в феврале весна началась, а в марте снова зима вернулась. Реагировать нужно моментально. И подрядчиков контролировать, пинать, извините, в случае необходимости. Если не можете нормально убрать дорогу, то можно ограничить на ней движение на час-другой. Участники движения, уверен, отнесутся с пониманием», — прокомментировал произошедшее губернатор Алексей Текслер.

Также глава региона попросил водителей не рисковать, если оказались в дороге во время непогоды.

Напомним, 21 марта внезапный снегопад стал причиной массового ДТП в Златоусте. На одном участке столкнулись 17 машин.

По данным регионального Миндортранса, ночью 22 марта снегопад прошел практически на всей территории Челябинской области. Не было осадков только в Агаповском районах и в Магнитогорске. На региональных дорогах работали 129 единиц техники. Сейчас региональные дороги в проезжем состоянии.