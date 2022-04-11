Смогут ли южноуральцы отправиться в отпуск за границу в 2022 году?

Рассказываем, какие страны открыты для туристов и сколько стоит отдых в них

Приближается время туристического сезона, и многие из нас уже думают, где провести майские праздники и летний отпуск. Благодаря программе туристического кешбэка многие наши соотечественники отправятся отдыхать по России. А что делать тем, кто хотел бы провести свой отпуск за рубежом? ИА «Первое областное» разбиралось, в какие страны сейчас можно улететь, сколько это стоит и чем расплачиваться за границей. Спойлер: улететь за границу южноуральцы смогут, но цены на такие туры значительно возросли.

Какие страны принимают туристов?

С 9 апреля 2022 года Оперштаб по борьбе с коронавирусом снял ограничения на полеты из России в 25 стран. Среди этих государств есть и туристические направления. До масштабного снятия ограничений свободные полеты были лишь в 15 стран, теперь к ним добавится еще 52. Сегодня туристов готовы принимать следующие страны: Египет, Турция, Шри-Ланка, Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Тунис, Катар, Сербия, Черногория, Хорватия.

В числе направлений, открытых для туристов, — турецкие курорты.

«Обсудили с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона и в течение апреля, к майским праздникам постепенно восстановить полетные программы», — сообщила ранее глава Ростуризма Зарина Догузова.





Подробнее о коронавирусных ограничениях и визовом режиме — в нашем материале.

Среди открытых направлений для туристов и страны СНГ. Например, южноуральцы могут отправиться в отпуск в колоритный Узбекистан или Казахстан, сухопутную границу с которым открыли с сегодняшнего дня, 11 апреля. Также для путешественников открыты Армения и Грузия. У последней нет прямого авиасообщения с Россией, но попасть туда можно через третьи страны.

Откуда можно улететь?

Из международного терминала аэропорта Челябинска пока нет рейсов. Улететь за границу южноуральцы могут из Екатеринбурга, Москвы и других крупных городов.

Из России в Турцию продолжают выполнять прямые рейсы иностранные компании — Turkish Airlines. Кроме того, три крупных туроператора по Турции взяли блоки мест на рейсах турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, которая возобновляет полеты из России. Туры на курорты Антальи формируются с ежедневными вылетами из Москвы начиная с 12 апреля.

Туроператор «Библио-Глобус» в апреле расширяет географию вылетов в Турцию и Египет. К полетным программам из Москвы добавляются перелеты из Санкт-Петербурга, сообщает Ассоциация туристических операторов России (АТОР).

С 16 апреля открывается туристическая перевозка «Библио-Глобус» из Петербурга в Анталью: полеты запланированы с частотой два раза в неделю до конца октября. С 17 апреля стартует полетная программа «Библио-Глобус» из Пулково в Хургаду: рейсы будут выполняться дважды в неделю также до конца октября. Как и на перелетах из Москвы, партнером «Библио-Глобуса» по авиаперевозке из Петербурга выступит авиакомпания Red Wings: маршруты в Турцию и Египет будут обслуживаться на лайнерах Boeing 777-200.

В ОАЭ из России также выполняются прямые рейсы Emirates и Flydubai. Авиасообщение между Россией и Тунисом также возобновили. Из Москвы добраться до страны можно с пересадкой в Афинах, Стамбуле и других авиахабах.

В Катар из Москвы долететь можно прямым рейсом Qatar Airways или с пересадками в других странах. Долететь в Таиланд можно зарубежными авиакомпаниями с пересадкой в других странах. Долететь до Кипра можно с пересадкой в других странах (через Сербию или ОАЭ).

«Аэрофлот» перезапустил рейсы на Шри-Ланку, приостановленные в начале марта из-за международных санкций. Национальный перевозчик снова летает между Москвой и Коломбо с 8 апреля по средам, пятницам и субботам.

Чем расплачиваться за границей?

С марта 2022 года карты Visa и Mastercard любого банка России не будут работать за границей. Теперь при планировании поездки туристам нужно брать с собой наличные средства или оформить карту «Мир». В ряд этих стран даже начали продавать «карточные туры», которые совмещают в себе экскурсионную программу и возможность оформить в банке карту, которая будет работать за границей.





Ранее Банк России перечислил ряд зарубежных кредитных организаций, в которых можно снять наличные и оплатить покупки по картам «Мир». К примеру, в Турции банкоматы Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank принимают карты «Мир», в Армении — банки-участники платежной системы ArCa, в Таджикистане — банки-участники платежной системы «Корти милли» и Express Pay, в Белоруссии — «Белкарт», а также «ВТБ Беларусь», в Казахстане — ВТБ, Сбербанк, Народный банк Республики Казахстан, банк «Центр-кредит».

Но имейте в виду, что в большинстве стран расплачиваться картой «Мир» можно не во всех магазинах. Чтобы снять наличные, нужно искать определенный терминал, банк которого обслуживает данную карту. Взаимодействие с банками-партнерами пока только выстраивается.

С апреля у россиян, отправляющихся на Шри-Ланку, появилась возможность обменять рубли на ланкийские рупии, сообщает АТОР. Обмен проводит местная компания Maruthi Money Exchange в своем офисе в Коломбо. Услуга обмена российских рублей на местную валюту есть и в других азиатских странах. Например, в туристических зонах острова Пхукет в пунктах обмена валют производится свободная конвертация наличных российских рублей в валюту Таиланда — баты.

Большие перспективы, по мнению аналитиков, есть у развития в России китайской платежной системы UnionPay, которая стала чуть ли не единственной альтернативой западным сервисам. На рынке она представлена давно, имеет высокую степень защищенности, ведется выпуск карт в России, но пока эмиссия не развита.

Ситуация осложняется тем, что поменять валюту в челябинских банках сейчас невозможно, а карты «Мир» работают далеко не во всех странах, куда стремятся туристы, да и не во всех магазинах, как мы писали выше. Но в минувшие выходные появилась хорошая новость: с 18 апреля банки вновь откроют обмен валют.

А что по стоимости отдыха?

Популярностью у российских туристов, в том числе у южноуральцев, пользуются курорты Египта и Турции. Во-первых, они всегда были одними из самых бюджетных международных направлений. Во-вторых, это пакетные туры формата «все включено» с возможностью проводить весь отпуск с комфортом, не покидая территорию отеля.





«Я уверена в том, что в этом году будет международный туризм. Конечно, не так много направлений, как раньше, но они будут. Турция — страна, которую любят южноуральцы, и она открыта для туристов. В мае мы ждем, что будет открыто бронирование на турецкие курорты. Еще один плюс этой страны, что там можно расплачиваться картой „Мир“», — рассказала ИА «Первое областное» директор турагентства «Голден Тур» Юлия Пушкарева.



По данным АТОР, на сайте Coral Travel сейчас можно забронировать тур с вылетом 14 апреля в отель 5* из Москвы в Анталье с питанием «все включено» на 7 ночей за 87 402 р. на двоих.

Цены на майские праздники — традиционно выше. Так, цены Coral Travel на туры с вылетом на 7 ночей в отель 5* на «все включено» на перевозке Pegasus Airlines стартуют от 119 965 р. за двоих.

На старте полетной программы из Петербурга пакетный тур у «Библио-Глобуса» в Анталью в отель 3* на 7 ночей с питанием «все включено» обойдется от 93 717 р. на двоих, в отель 4* — от 94 805 р. на двоих, в отель 5* — от 95 978 р. на двоих. На майские праздники тур на 7 ночей с отправлением из Санкт-Петербурга 30 апреля в отель 3* на «все включено» стартует от 126 965 р. на двоих, в отель 4* — от 127 719 р. на двоих, в отель 5* — от 130 315 р. на двоих.

Пакетный тур «Библио-Глобус» на 7 ночей с отправлением из Санкт-Петербурга 17 апреля в Хургаду и размещением в отеле 4* с питанием «все включено» обойдется от 143 607 р. на двоих, в отель 5* — от 146 075 р. на двоих. На майские праздники пакетный тур «Библио-Глобус» на 7 ночей с отправлением 1 мая из Петербурга в отель 4* на «все включено» стартует от 162 417 р. на двоих, в отель 5* — от 172 тыс. р. на двоих.

В Коломбо (Шри-Ланка) из Москвы в продаже есть билеты от 25 550 р. в одну сторону. Во второй половине мая тарифы несколько ниже: от 21 385 р. на одного пассажира в одну сторону. На майские праздники авиаперелет обойдется от 51 тыс. р. В обе стороны без багажа. Отдельно туристам нужно будет забронировать проживание в отеле.