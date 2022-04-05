«Мир» и UnionPay заменят Apple Pay и Google Pay

Выясняем, какие способы расчета доступны для смартфонов россиян

Мы давно перестали задумываться над тем, как перевести денежные средства со счета на счет, оплатить коммуналку, покупки, проезд в транспорте, тариф на телефоне: многие делали это с помощью приложений Apple Pay и Google Pay на смартфонах. Но с начала марта эти платежные системы приостановили работу в России в связи с военной спецоперацией на Украине. ИА «Первое областное» выяснило, есть ли альтернатива прежним сервисам электронных платежей и какими способами расчетов лучше пользоваться за границей.

Меняем сервис на местный

Возможность электронных расчетов предоставляют платежные системы — сервисы для перевода денег или иных средств (чеки, сертификаты, ценные бумаги) от одного пользователя другому в режиме реального времени. Они могут быть национальными (действуют внутри страны), так и международными (по всему миру). После того, как в начале марта одни из самых популярных сервисов Apple Pay и Google Pay объявили о приостановке работы в России, приложения на смартфонах попросту перестали работать.

«Приложение Apple Pay до сих пор есть на моем смартфоне, я могу в него зайти, но перевести деньги, оплатить покупки уже не получается. Раньше часто пользовался, потому что расчеты проходили моментально»,— говорит челябинец Владислав Ищук.

Большая часть пользователей Apple Pay и Google Pay совершали электронные платежи внутри страны, поэтому после блокировки сервисов многие перешли на национальную платежную систему «Мир». С начала марта крупные российские банки (ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк) зафиксировали рост выпуска национальных платежных карт «Мир».

«Спрос на выпуск карт „Мир“ связан в первую очередь с восприятием Национальной системы платежных карт (НСПК) как стабильного отечественного бренда, работающего на собственной инфраструктуре Банка России», — считает руководитель направления исследований центра «Сколково РЭШ» Егор Кривошея.

НСПК — новая национальная платежная система России (создана в 2014 году), которая разрабатывалась с учетом современных технологий и стандартов развития отрасли, поэтому ее сервис соответствует высоким стандартам международных платежных систем, таких как Visa и Mastercard, которые приостановили работу в России. НСПК является оператором платежной системы «Мир».



«Держателям карт „Мир“ доступны все финансовые операции в полном объеме. Национальными картами можно расплатиться за любые покупки во всех торговых точках на территории станы, которые принимают банковские карты, а также в интернете», — пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе платежной системы «Мир».

По данным организации, специально для держателей «Мира» создан мобильный платежный сервис Mir Pay. С его помощью можно оплачивать покупки и услуги, проезд в транспорте, услуги ЖКХ и связи и др. Сегодня подключить к Mir Pay можно карты «Мир» более 80 российских банков, включая крупнейшие. Установка Mir Pay доступна на смартфон на базе Android, при этом важно, чтобы устройство поддерживало технологию NFC.

«Помимо основного, финансового функционала, платежная система „Мир“ предоставляет держателям карт целый ряд дополнительных возможностей, в том числе скидки и кешбэк от партнеров. На сайте privetmir. ru собраны все предложения. Среди них есть федеральные — доступные всем держателям карт „Мир“ — и региональные — для жителей конкретного города или региона. Как правило, одновременно доступны порядка 70-80 таких предложений», — пояснили в пресс-службе организации.

Кроме того, платежная система «Мир» регулярно предоставляет держателям карт выгодные предложения, которые суммируются с предложениями банков и бонусными программами магазинов. Например, в сети магазинов «Магнит» по всей стране пенсионерам доступна скидка 15%. А в семи регионах есть возможность воспользоваться скидкой на проезд в общественном транспорте по карте «Мир», загруженной в смартфон.

Если пользователь проводит платежи в пределах РФ, не планирует поездок в страны Дальнего зарубежья, не является активным покупателем иностранных интернет-магазинов, где расчет производится в долларах или евро, то подключение к платежной системе «Мир» будет оптимальным вариантом. По словам экспертов, в ближайшее время покрытие данного сервиса значительно масштабируется в пределах страны, а также за рубежом в отдельных направлениях.

За рубеж с китайской картой

За границей платежная система «Мир» будет работать не везде, несмотря на свое громкое название. По словам пользователей, пока НСПК ведутся «тонкие настройки» по работе карт «Мир» за рубежом, в основном в бывших странах СНГ, выстраивается взаимодействие с банками-партнерами.

«На сегодняшний день карты „Мир“ принимаются в 10 зарубежных странах: в Турции, Вьетнаме, Армении, Таджикистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии. Что касается планов по расширению сотрудничества, то платежная система „Мир“ на данный момент сосредоточена на развитии инфраструктуры приема карт в тех странах, где они уже принимаются. Кроме того, технологически „Мир“ готов к тому, чтобы реализовать такую возможность в других странах, которые проявят к этому интерес», — сообщили в пресс-службе платежной системы «Мир».

Ранее Банк России перечислил ряд зарубежных кредитных организаций, в которых можно снять наличные и оплатить покупки по картам «Мир». К примеру, в Турции банкоматы Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank принимают карты «Мир», в Армении — банки-участники платежной системы ArCa, в Таджикистане — банки-участники платежной системы «Корти милли» и Express Pay, в Белоруссии — «Белкарт», а также «ВТБ Белорусь», в Казахстане — ВТБ, Сбербанк, Народный банк Республики Казахстан, банк «Центр-кредит».

«Большие перспективы есть у развития в России китайской платежной системы UnionPay, которая стала чуть ли не единственной альтернативой западным сервисам — на рынке представлена давно, имеет высокую степень защищенности, ведется выпуск карт в России, но пока эмиссия не развита. Появляются новые банки-партнеры среди российских финансовых организаций, которые готовы сотрудничать с UnionPay и видят в этом только плюсы. Для пользователей, среди которых много путешественников и любителей зарубежного отдыха, это тоже отличный вариант, поскольку предоставляются существенные скидки»,— говорят финансовые аналитики.

По данным сайта UnionPay, Совкомбанк начал эмиссию карт «Халва» платежной системы UnionPay в России. В целом UnionPay сотрудничает с 2,5 тыс. финансовых организаций по всему миру, предоставляет возможность электронной оплаты товаров и услуг, снятия наличных в 180 странах мира. Карты UnionPay также поддерживают бесконтактный метод оплаты QuickPass, что позволит клиентам легко и безопасно оплачивать покупки. Карта «Халва» на базе UnionPay будет интересна путешественникам, часто посещающим Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Для них карта предоставляет дополнительные преимущества, к примеру, скидки при оплате товаров и услуг в магазинах, ресторанах и отелях.





Россия с 9 апреля снимает ограничения на выезд россиян в Китайскую Народную Республику через сухопутную границу, а также на въезд из КНР иностранных граждан. Однако на данный момент в Китае действуют жесткие ограничения для пребывающих, о послаблении которых не сообщается, пишет Российская газета. В настоящее время Китай закрыт для российских туристов.

Стабильные расчеты в наличных

Полностью полагаться на электронные переводы при оплате авиабилетов и номеров зарубежных отелей по прибытию на место отдыха — не стоит, предупреждают представители сферы туризма.

«Мы рекомендуем туристам, выбирающим для отдыха страны Дальнего зарубежья, располагать наличными средствами в поездке, поскольку известны случаи блокировки карт платежных систем Visa и Mastercard в самый неподходящий момент, когда людям нужно было оплатить авиабилеты домой», — говорит владелица челябинского турагентства «Андромеда» Ольга Васильева.

В ином случае — стоит выбирать для отдыха исключительно те страны, которые работаю по системе «все включено» (All Inclusive) — Египет и Турцию.

«Сервисы китайской платежной системы широко представлены в Китае и странах Юго-Восточной Азии, но воспользоваться ими на данной территории российские туристы пока не могут, потому что Китай закрыт для туристов, что будет после 9 апреля — пока не понятно. Чтобы попасть сегодня на отдых в Тайланд, нужно пройти все круги ада, все очень сложно. Вьетнам также пока не готов принимать наших туристов на отдых. В настоящее время туристические потоки по Дальнему зарубежью формируются в основном через Стамбул — столицу Турции, откуда можно улететь во все страны мира, куда открыт доступ»,— пояснила Ольга Васильева.

По ее словам, в 2022 году наличные расчеты стали доминировать в зарубежных путешествиях и деловых поездках за границу, и пока изменять этому тренду в угоду комфорту и оперативности электронных переводов не стоит.

«Стоимость карт UnionPay в настоящее время составляет треть средней заработной платы в Челябинской области, поэтому говорить о том, что они доступны для всех — ошибочно. Покупать их не выгодно, хотя при необходимости электронных расчетов за рубежом — это вариант. Расчеты в зарубежных Интернет-магазинах и сервисах блокируются не потому, что та или иная платежная система не подходит для использования, по геолокации они на Россию не грузят», — говорит управляющий партнер ГК «Авуар» Алексей Овакимян.

При этом эксперты солидарны во мнении, что рыночная ниша после «ухода» западных платежных систем долго пустовать не будет: процесс трансформации рынка платежных систем в России запущен уже сейчас.