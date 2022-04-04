Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами. 9 апреля будут сняты ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции «Единой России».

«Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям», — отметил Михаил Мишустин.
Сегодня без ограничений можно летать в 15 стран, в том числе в ряд государств — ЕАЭС, Катар, Мексику. 9 апреля возобновляется авиасообщение с 52 странами, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Это Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Китай, КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Молдавия, Монголия, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР и Ямайка.

С 1 марта Россия возобновила чартерное и регулярное авиасообщение с Кипром из российских аэропортов, а также увеличила количество рейсов в Грецию. С 21 февраля увеличили количество рейсов в Германию, Венгрию и на Шри-Ланку

Также Россия сняла введенные из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.

В разных регионах и странах мира продолжают действовать коронавирусные ограничения. Впрочем, ряд государств ослабляет эти меры, чтобы возобновить прием туристов. Сперва тренд на отмену всех ограничительных мер появился в европейских странах, а позже и в части азиатских, отмечают в Ассоциации туристических операторов России (АТОР). Разбираемся, что нужно знать туристам, отправляющимся за границу.