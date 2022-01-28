Крым, базы отдыха и речные круизы: челябинцы активно покупают туры по программе кешбэка

До 20 процентов от стоимости путевки можно вернуть. Рассказываем, как это сделать

С 18 января в России вновь заработала программа туристического кешбэка. Ее участники, покупающие туры внутри страны, могут вернуть до 20 процентов от стоимости путевок. Глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода рассказала ИА «Первое областное», насколько туристический кешбэк популярен у челябинцев и какие направления пользуются наибольшим спросом.

От санаториев Южного Урала до побережья Крыма

Это уже четвертая по счету волна программы по туристическому кешбэку — старт проекта был в 2020 году.

«Поэтому все туроператоры, базы отдыха, санатории и сами туристы были готовы. А многие туристы очень ждали объявления этой программы вновь. В первую неделю очень активно шло бронирование. Из направлений в основном — это Крым, Сочи, санатории Челябинской области. Также популярны у туристов Москва, Санкт-Петербург — экскурсионные программы. Это был ожидаемый массовый спрос на туры благодаря кешбэку. Программа даже в дополнительной рекламе уже не требуется, люди о ней знают», — говорит Инна Лобода.

Воспользоваться этими турами нужно будет до 30 апреля. Забронировать их по программе можно до 12 апреля.

«Погода уже в это время хорошая для экскурсионных программ. Что касается речных круизов, они тоже доступны — съездить можно будет с начала навигации (конец апреля) и вернуться до 1 июня. То есть весь май можно будет путешествовать по рекам. Программа кешбэка — очень хорошая мера со стороны правительства для поддержки турбизнеса в низкий сезон, это очень стимулирует и поднимает продажи»,— добавила собеседница.

О новых направлениях внутреннего туризма по Челябинской области Инна Лобода рассказала ранее в интервью ИА «Первое областное».

Как вернуть часть затрат на путевки?

Условия программы остаются прежние: туристу на карту вернется 20 процентов стоимости тура или проживания, максимум — 20 тысяч рублей. Оплатить поездку нужно картой МИР. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Поехать на отдых можно в любой регион России. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от двух ночей.

К программе подключено порядка 3000 партнеров: отелей, туроператоров, круизов и агрегаторов. Все доступные предложения и список партнеров опубликованы на сайте мирпутешествий.рф и постоянно пополняются в режиме реального времени.

