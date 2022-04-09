Россияне смогут покупать валюту в банках с 18 апреля

ЦБ смягчил временный порядок операций с наличной валютой

Центробанк смягчает временный порядок операций с наличной валютой и возобновляет возможность для банков продавать доллары и евро, сообщил регулятор.

«Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро — сохраняется и действует до 9 сентября»,— говорится в сообщении.

Деньги сверх установленного лимита по-прежнему можно получить в рублях.

С 11 апреля по решению Центробанка отменяется комиссия 12% на покупку валюты через брокеров. С этого же дня Банк России отменяет требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.

С 18 апреля российские банки вновь смогут продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

Ранее Центробанк ввел новый временный порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов россиян, который начал действовать с 9 марта.