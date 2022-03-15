Без самолетов, но с кешбэком: что будет с отдыхом в Крыму этой весной?

Рассказываем, что нужно знать тем, кто собирается в отпуск на полуостров

Крым — одно их самых популярных направлений у южноуральских туристов. Некоторые предпочитают не дожидаться начала купального сезона и отправляться к морю уже в марте-апреле, ведь Крым — это не только море, но и экскурсии. В то же время Росавиация сообщила о закрытии аэропорта в Симферополе, что вызвало волнение у туристов, которые уже успели купить путевки на полуостров и которые только планируют отправиться туда в отпуск. Рассказываем, как южноуральцам добраться в Крым и сколько это стоит.

По последней информации, направление прилетов и вылетов в Симферополь будет закрыто до 20 марта. Но сухопутные границы до сих пор открыты для путешественников. В Крым можно добраться на автобусе, поезде, личном транспорте.

«Я думаю, что вопрос с авиаперелетами решится в ближайшее время. Туристам, которые в начале марта должны были улететь в Крым, но не смогли этого сделать, предлагается альтернативный вариант — наземное путешествие через Сочи. То есть можно долететь до Сочи, а оттуда на „Ласточке“ — до Анапы и дальше на автобусе до Крыма. Или на электричку Анапа — Керчь, и дальше опять автобус. Да, это достаточно сложно, поэтому большинство туристов, которые приобретали билеты и не смогли улететь, возвращают их и меняют туры на другие направления»,— рассказала ИА «Первое областное» Инна Лобода.

Интерес к отдыху в Крыму подогревают два фактора: закрытие международных направлений и программа туристического кешбэка, которая вновь стала доступна для южноуральцев. Некоторые туроператоры, к примеру, уже начали предлагать автобусные туры на полуостров, кешбэк на них также планируют распространить.

Челябинские компании предлагают тур на автобусе в Крым (курорт Саки) на 10 дней с проживанием, но без питания, за 27 900 рублей. Заезды предлагаются в июле, августе и сентябре. Впрочем, автобусные туры предлагались челябинцам и ранее, эксперты не связывают появление этого формата тура с закрытием аэропорта в Симферополе. Такие поездки считаются более бюджетными, чем «пакетный» тур с авиаперелетом и гостиницей, а значит, на них также найдется свой турист.

Кроме Крыма по программе кешбэка челябинские компании активно продают туры в Сочи и Минеральные Воды, отметила Инна Лобода.

Еще один вопрос, который волнует туристов, желающих отправиться в Крым, — это безопасность. Республика граничит с Украиной, но все же находится на отдаленном расстоянии от территории, на которой сейчас проводится спецоперация.

«Мы регулярно общаемся с нашими крымскими партнерами, у меня у самой там друзья живут. Истерии о том, что отпуска в Крыму в этом году не будет, нет. Местные жители действительно расстроены, что пока закрыто авиасообщение, но в любом случае они надеются, что после 20 марта этот вопрос решится. Долгосрочные прогнозы сейчас делать никто не берется, и это касается не только туристической сферы»,— добавила собеседница.

Впрочем, некоторые туристические компании уверены, что большого спроса на туры в Крым этой весной ждать не стоит.

«Массового интереса к Крыму, как было годами ранее, сейчас нет. Основные причины — это закрытый аэропорт и близость к Украине. Очень большой спрос сейчас отмечаем на туры в Калининград, Сочи, Санкт-Петербург», — отметила директор турагентства «Голден Тур» Юлия Пушкарева.

Тем временем на этой неделе в Крыму отменяют масочный режим, который был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее в Крыму был отменен режим QR-кодов и самоизоляция для граждан старше 60 лет.

С 7 марта в республике также разрешается бронирование мест и прием отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без предъявления QR-кодов. Кроме того, разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.

Какие авиаперевозчики на сегодня выполняют рейсы и какие направления доступны южноуральским туристам, читайте в нашем материале.

