Застройщики Челябинска исключили возможность снижения цен на жилье

Стоимость квартир уменьшалась лишь однажды — в кризис 2008 года

За год в Челябинской области на 20% увеличился объем нераспроданного жилья. Сейчас «зависли» почти 25 тысяч квартир общей площадью более 1,43 млн кв. м. Рост связывают не с падением спроса, а с общим расширением строительства в регионе. Тем не менее нераспроданного жилья много, и оно дорогое. Сохраняются высокая ключевая ставка и большие проценты по ипотеке. Но даже в таких условиях застройщики не снизят цены. Об этом на пресс-конференции к Уральской выставке-форуму «Строительство» сообщила заместитель директора по развитию холдинга «Строймеханизация» Татьяна Кузнецова. По ее словам, перспективы снижения стоимости жилья нет. Застройщики являются частью цепочки в проекте строительства и сами покупают материалы по высоким ценам.

«Пододвинуться застройщик может попросить поставщиков металлоконструкций, строительных материалов, энергоресурсов, земельных участков. Никто из участвующих в цепочке не пододвигается. Застройщик — заложник ситуации, так как он в конце „пищевой“ цепи, заложник всех затрат, которые по вертикали перед ним стоят. Перспектив значительного снижения ни у кого в стране нет. Поэтому, к сожалению, здесь нет никаких положительных для населения историй»,— отметила Татьяна Кузнецова.

Снижение цен иногда маскируется в объеме рассрочек и скидок, которые выдает застройщик. Стоимость жилья в этом случае откатывается назад, но незначительно. Кроме того, Челябинск сравнялся по ценам с Екатеринбургом, что вдохнуло новую жизнь в сферу строительства. В южноуральскую столицу зашел федеральный застройщик. Его проект в Эльтауне показал, что челябинские девелоперы по качеству продуктов не уступают федеральным стандартам.

«Качество продуктов и маркетинговая луковица товара подтянулась у нас. Да, был определенный конкурентный недостаток, потому что все были местные и стандарты людей были тоже местные. Приход федерального застройщика подтвердил, что в правильном направлении все движутся. Но в целом в стране очень усилилась позиция всех застройщиков»,— сказала Татьяна Кузнецова.





Эксперт сферы порекомендовала челябинцам посмотреть залоговые аукционы, где выставлены квартиры. Сегодня исторический максимум неплатежей по ипотекам. Банки продают эти объекты. Кроме того, есть застройщики, которые продают жилье по цене ниже рынка. Также можно покупать квартиры на начальных этапах у надежных застройщиков.

«Со снижением ключевой ставки переток средств идет между источниками, между объектами инвестирования, и со вкладов люди потихоньку пошли в недвижимость. Она остается реальным объектом инвестиций, сохранения средств»,— отметила представитель компании.

По данным Минстроя РФ, в 2025 году на территории Челябинской области введено в эксплуатацию 2 069,8 тыс. кв. м жилья. На ИЖС пришлось 1 466,8 тыс. кв. м, а на МКД — 603 тыс. кв. м. По сравнению с 2024 годом общий объем ввода жилья вырос на 4,3%. Объектов ИЖС стало больше на 26,4%.

С января по апрель 2026 года на Южном Урале введено в эксплуатацию 412,3 тыс. кв. м: объектов ИЖС — 254,6 тыс. кв. м, МКД — 157,7 тыс. кв. м. Лидером в индивидуальном жилищном строительстве является Сосновский округ: в 2025 году введено в эксплуатацию 409,3 тыс. кв. м, за первый квартал 2026 года — 44,8 тыс. кв. м. Статистика по ИЖС включает как загородные поселки, так и дачные дома.

«Индивидуальный жилой объект предполагает отдельного хозяина с отдельным входом. Как правило, это малоэтажная застройка. То есть отдельно стоящий дом с одним хозяином — это точно индивидуальный жилой объект. Долгое время была садовая амнистия, когда люди регистрировали свои дачные дома. Поэтому в структуре ввода жилья большая часть ИЖС. Во многом это связано с тем, что устанавливается право собственности на давно существующее жилье»,— пояснила Татьяна Кузнецова.

Вместе с этим растет мода на жизнь за городом. Поэтому активно развиваются коттеджные поселки.