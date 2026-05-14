Яна Лантратова назначена уполномоченным по правам человека в России

Губернатор Челябинской области поздравил депутата с новой должностью

Депутата Госдумы от Челябинской области Яну Лантратову назначили уполномоченным по правам человека в России, сообщает РИА Новости.

В течение десяти лет эту должность занимала Татьяна Москалькова. Кандидатуру Яны Лантратовой на этот пост выдвинула партия «Справедливая Россия».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил депутата с назначением на новую должность.

«Вы умеете глубоко вникать в проблемы и находить правильное решение, всегда остаетесь верны закону и профессиональному долгу. Уверен, что накопленные знания, внимательное отношение к людям и преданность делу станут надежной основой вашей ответственной работы на новом посту», — сказал глава региона.

Яна Лантратова родилась 14 декабря 1988 года в Петербурге. В 2011‑м окончила факультет журналистики СПбГУ. Еще в студенчестве, в 2006‑м, создала общественную организацию Stars center, которая устраивала благотворительные концерты звезд в детских домах. В 2021 году вступила в партию «Справедливая Россия — За правду» и баллотировалась в Госдуму.

Депутат не остается равнодушным к проблемам жителей Челябинской области. Ранее писали, что она помогла жителям многоэтажки в Челябинске получить перерасчет за тепло. Также Яна Лантратова помогла жительнице региона добиться увеличения пенсий на детей.

Напомним, депутат предложила переименовать Челябинский институт культуры.