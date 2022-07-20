Программа бесплатного туризма для школьников стартовала в Челябинской области

В бесплатные путешествия по родному краю отправятся почти 8900 учащихся

В Челябинской области в пилотном режиме стартовала программа бесплатных путешествий для школьников. Социальные туристические сертификаты в этом году получат 8879 учащихся с пятого по девятый класс. Экскурсионные поездки по родному краю для детей будут длиться до двух дней, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

«Программу запустили в пилотном режиме в 18 регионах, включая Челябинскую область. Путешествия осуществляются через социальный сертификат, без привлечения средств родителей. Распределяться путевки будут среди школьников, добившихся высоких результатов в олимпиадах, научных, культурных, спортивных мероприятиях, данные о которых внесены в модуль „Одаренные дети“ системы „Сетевой город. Образование“», — рассказали в министерстве образования и науки Челябинской области.

Возможность подать заявку на оформление сертификата на региональном портале «Госуслуги» открыли 18 июля. После получения сертификата на его активацию отводится 14 календарных дней.

Активировать сертификат и выбрать дату и место проведения тура возможно в информационной системе «Витрина туров».

В то же время бесплатное путешествие по России школьники и студенты могут выиграть в различных конкурсах и проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также общества «Знание».



К тому же во время летних каникул 2022 года цена билетов на поезд для школьников от 10 до 17 лет снижена вдвое.

Предусмотрены льготы и для тех, кто едет отдыхать в летний лагерь за город. До половины стоимости путевки можно вернуть по программе детского кешбэка.

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