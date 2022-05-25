Школьники и студенты из Челябинской области могут выиграть бесплатный тур по России

Такую возможность дает проект «Больше чем путешествие»

Участники различных конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также общества «Знание» могут выиграть бесплатное путешествие по родной стране. Об этом в среду, 25 мая, напоминает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Молодежь Южного Урала не только активно участвует в федеральных конкурсах, но и удачно их выигрывает. Программа „Больше чем путешествие“ — это отличная возможность поездить по России и окунуться в культуру различных регионов страны. Такой возможностью нужно пользоваться»,

— говорит руководитель Молодежного ресурсного центра Владислав Бородулин.

На Южном Урале уже есть люди, которые получили такие путевки. Например, восьмиклассница образовательного центра «Ньютон» Султана Ермекбаева победила в конкурсе «Большая перемена» и получила в награду путешествие на специальном поезде по маршруту Москва —Владивосток. А студентка факультета журналистики ЧелГУ Арина Ворошилова прошла в финал конкурса «Твой ход» и смогла самостоятельно выбрать два тура по России: из Тюмени в Тобольск и тур Астрахань — Калмыкия.В рамках программы «Больше чем путешествие» более 50 тысяч человек со всей страны получили приглашение или отправились в поездку по России. География проекта охватывает 79 регионов России, для выбора доступно 370 программ путешествия на срок от 3 дней до 6 месяцев.

Всем, кто хочет получить в подарок путешествие, занимаясь общественно полезными и интересными делами, стоит прежде всего зарегистрироваться на платформе «Россия — страна возможностей». Подробности программы есть на официальном сайте проекта «Больше чем путешествие».