В Минобре Челябинской области рассказали, как получить 50% кешбэка с путевки в детский лагерь

Продажи стартуют в ночь с 30 на 31 марта

Дети Челябинской области смогут отдохнуть в лагерях за полцены. Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта. Как воспользоваться возвратом сегодня, 15 марта, сообщили в региональном министерстве образования и науки Челябинской области.



В 2022 году механизм оформления кешбэка сохраняется.

«Родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты „Мир“. В течение пяти дней получает возврат 50% потраченных средств на эту карту за вновь купленные путевки, но не более 20 тысяч рублей. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая», — рассказали в пресс-службе Минобра Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что количество поездок на одного ребенка не ограничено. Чтобы получить кешбэк, необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию. Семьи с несколькими детьми смогут вернуть половину стоимости с каждой купленной путевки.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, программа кешбэка за путевки в детские лагеря оказалась очень востребована. За время ее работы было продано путевок на общую сумму около 10 млрд рублей в более чем 2,3 тысячи лагерей. Сумма возврата составила почти 5 млрд рублей.