Школьникам из Челябинской области раздадут 8 тысяч бесплатных турпутевок

Все путешествия запланированы на это лето

Челябинская область вошла в перечень 18 регионов России, где уже этим летом будет запущен пилотный проект бесплатных экскурсионных поездок для школьников. Накануне об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. В какие туры и куда можно будет отправиться детям, а также как получить приглашение в путешествие, мы спросили у местных экспертов.

«Отправиться в бесплатное путешествие школьники смогут уже этим летом. Предполагается, что ребятам раздадут около 8 тысяч путевок на общую сумму около 45 млн рублей. Поездка будет экскурсионной, продолжительностью два дня. Совершить ее можно по Челябинской области или по соседнему региону»,

— рассказала ИА «Первое областное» директор Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Других подробностей пока нет. Регион ждет, когда на уровне Федерации будут определены восемь туроператоров, уполномоченных продавать такие туры, а также самостоятельно разрабатывает порядок распределения таких путевок.

«Официальной информации о порядке распределения путевок еще нет. Ждем, когда будут подписаны соответствующие документы»,

— пояснила редакции пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

Между тем в Подмосковье уже начали принимать заявки от школьников на бесплатные туры. Принять участие в пилотном проекте могут ученики с 5-го по 9-й класс. Для этого семья ребенка подает заявку на «Госуслугах» и ждет, когда ей одобрят сертификат на поездку. После этого семья может самостоятельно выбрать интересное ей путешествие у туроператора.

Первая группа из Московской области уже отправилась в путешествие в Сергиев Посад, вторая группа поедет в Дмитров.

По предварительной информации, которую сообщили ИА «Первое областное», первые путевки в Челябинской области будут распределяться по интернатам, среди малоимущих и детей — участников различных олимпиад. Наш источник заметил, что южноуральские семьи вряд ли смогут подать заявление на путевку самостоятельно.