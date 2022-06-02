«Отправиться в бесплатное путешествие школьники смогут уже этим летом. Предполагается, что ребятам раздадут около 8 тысяч путевок на общую сумму около 45 млн рублей. Поездка будет экскурсионной, продолжительностью два дня. Совершить ее можно по Челябинской области или по соседнему региону», — рассказала ИА «Первое областное» директор Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.
Других подробностей пока нет. Регион ждет, когда на уровне Федерации будут определены восемь туроператоров, уполномоченных продавать такие туры, а также самостоятельно разрабатывает порядок распределения таких путевок.
«Официальной информации о порядке распределения путевок еще нет. Ждем, когда будут подписаны соответствующие документы», — пояснила редакции пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.
Между тем в Подмосковье уже начали принимать заявки от школьников на бесплатные туры. Принять участие в пилотном проекте могут ученики с 5-го по 9-й класс. Для этого семья ребенка подает заявку на «Госуслугах» и ждет, когда ей одобрят сертификат на поездку. После этого семья может самостоятельно выбрать интересное ей путешествие у туроператора.
Первая группа из Московской области уже отправилась в путешествие в Сергиев Посад, вторая группа поедет в Дмитров.
По предварительной информации, которую сообщили ИА «Первое областное», первые путевки в Челябинской области будут распределяться по интернатам, среди малоимущих и детей — участников различных олимпиад. Наш источник заметил, что южноуральские семьи вряд ли смогут подать заявление на путевку самостоятельно.
Ожидается, что стоимость поездки на каждого ребенка за счет бюджетов всех уровней составит не менее семи тысяч рублей, из которых пять тысяч будут гарантированно выделяться из федерального бюджета. Программа школьных поездок запланирована до 2024 года. В следующем году число бесплатных путевок увеличат.
В то же время бесплатное путешествие по России школьники и студенты могут выиграть в различных конкурсах и проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также общества «Знание».
Во время летних каникул 2022 года цена билетов на поезд для школьников от 10 до 17 лет будет снижена вдвое.
Предусмотрены льготы и для тех, кто едет отдыхать в летний лагерь за город. До половины стоимости путевки можно вернуть по программе детского кешбэка. Читайте также: как челябинцам собрать ребенка в загородный лагерь.
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