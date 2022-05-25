Как подростку заработать карманные деньги в Челябинске летом

Три способа найти вакансию и советы юриста

Если подростку уже исполнилось 14 лет, он имеет полное право устроиться на работу официально. Длинные каникулы летом лучшее время, чтобы подзаработать. Стать миллионером за несколько месяцев вряд ли получится, но получить 10-15 тысяч рублей за месяц вполне реально.

Прежде всего давайте определимся, кто имеет право работать и насколько тяжелой может быть трудовая смена подростка.

По закону подростки могут работать с 14 лет. Но до 16 лет для этого необходимо иметь разрешение от родителей.

В каникулы школьники 14–15 лет могут работать четыре часа в день, подростки 15–16 лет — по пять часов, а старшеклассники 16–18 лет — уже по семь часов в сутки.

Прежде всего стоит поспрашивать у родителей и ближайшего окружения: нужен ли кому-то из взрослых помощник на лето. Может быть, в соседнем подъезде живет семья, которым нужно забирать ребенка из садика. Или старушка, которой некому прополоть огород. А у ваши дяди, который занимается бизнесом, есть подработка в офисе или на производстве. Они с радостью примут вашу просьбу о помощи.

Второй путь — обратиться за помощью в центр занятости населения. Но имейте в виду, что с 2022 года на службе занятости ввели новые правила. До обращения подросток должен подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» и зарегистрироваться на сайте «Работа России» trudvsem.ru.

Далее на сайте «Работа в России» нужно заполнить заявление о содействии в поиске подходящей работы (форма заявления «Без получения статуса безработного»).

Заполнить резюме.

Прикрепить к заявлению резюме и отправить. Дождаться модерации (одобрения) резюме в течение 1-2 рабочих дней.

Если специалист центра занятости найдет подходящую для подростка вакансию, он направит ее в личный кабинет на портале «Работа России» и пригласит школьника на личный прием. Отслеживать информацию нужно самостоятельно.

«В основном несовершеннолетним предлагаются неквалифицированные рабочие места: подсобный рабочий, кухонный рабочий, рабочий по благоустройству населенных пунктов, уборщик, рекламный агент, официант. Предложить вакансию для подростка может государственная структура или частный работодатель. Но все компании, разместившие свои вакансии на портале „Работа России“ проверенные и надежные»,

— говорит пресс-секретарь Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Марина Габитова.

Готовя этот материал, мы нашли только одну вакансию подсобного работника на высадку цветов с зарплатой до 16 тысяч рублей в месяц.

На поиск вакансий от центра занятости населения стоит обратить внимание детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Если найти подработку на лето по другим каналам, то в будущем они могут лишиться пособия и стипендии при поиске постоянной работы в статусе безработного.

«Во время профессионального обучения по направлению органов службы занятости такие лица имеют право получать пособие по безработице и стипендию. Но пособие назначается только тем, кто ищет работу впервые. Если ранее такие лица были временно трудоустроены в свободное от учебы время или принимали участие в общественных работах по направлению службы занятости, они признаются впервые ищущими работу. В иных случаях пособие платиться не будет»,

— напоминает челябинский адвокат по трудовому праву Полина Портянова.

3. На порталах, не связанных с государством.

Наконец, третий — искать работу на крупных федеральных рекрутинговых порталах.

Например, на портале hh.ru вакансии для подростков помечены меткой «только доступные для соискателей от 14 лет». На момент написания материала мы обнаружили на портале два десятка вакансий в Челябинске. Среди них менеджер по переписке с клиентами на «Авито», сотрудник на выкладку товара в магазин, промоутер и мобильный фотограф.

«К лету вакансий для подростков становится чуть больше. Но нельзя сказать, что их огромное количество. В основном подросткам предлагают работу, которая не требует квалификации и физической выносливости — это промоутеры, курьеры на велосипедах и пешие, операторы колл-центра, бывают вакансии фоторедакторов и связанные с работой в социальных сетях. Зарплаты самые разные. В среднем за месяц подросткам предлагают доход в пределах 10-15 тысяч рублей. Также может быть почасовая оплата»,

— рассказала ИА «Первое областное» руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Здесь также можно разместить свое резюме. Анна Осипова советует указывать в нем свои сильные качества или навыки с прицелом на будущую работу. Например, хотите получить удаленную занятость, предполагающую работу в интернете, упомяните о знании компьютерных программ или о навыке ведения соцсетей. Если ищите место курьера, то напишите о своем хорошем знании города, для оператора колл-центра будут плюсом вежливость и грамотная речь, общительность и активность.

При выходе на работу обязательно требуйте заключить трудовой договор. Только он гарантирует, что работодатель честно выплатит вам зарплату и будет соблюдать другие требования закона.

«При трудоустройстве с подростком обязательно заключается трудовой договор. Трудовой договор от имени несовершеннолетнего работника подписывается его родителем или опекуном»,

— говорит челябинский адвокат по трудовому праву Полина Портянова.

Также будет нелишним завести трудовую книжку.

«Запись в трудовой книжке очень важный момент. На нее будут обращать внимание ваши будущие работодатели. Она покажет, что у человека есть опыт трудовых отношений, ответственного отношения к делу»,

— говорит руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

На рынке труда очень много мошенников. Игнорируйте предложения, когда вас просят заплатить за доступ к работе. Если название компании не указано, то, скорее всего, вас пытаются заманить в сетевой маркетинг. Слишком высокая зарплата для подростка без опыта тоже должна вас насторожить.

Никогда не перезванивайте на короткие номера. А также не упускайте возможность прочитать отзывы о компании в интернете. Возможно, работодатель там честный и платит зарплату в срок, но условия труда невыносимы.