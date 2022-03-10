Для южноуральских школьников летом билеты на поезд будут продавать за полцены

Льгота распространяется на подростков от 10 до 17 лет

Седьмой год Российские железные дороги предоставляют скидку в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет в период летних школьных каникул. Билеты по сниженной цене можно оформить на поездки в период с 1 июня по 31 августа 2022 года, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

«Купить билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО „РЖД“, с помощью мобильного приложения „РЖД пассажирам“, а также в билетных кассах. Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа „Полный“ и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Скидка 50% предоставляется только со стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме», — пояснили в пресс-службе РЖД.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен билет. В возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении.