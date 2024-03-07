Полицейские запустили беспилотник над теплицами в Красноармейском районе

Инспекторы провели рейд

Сотрудники челябинского управления по вопросам миграции провели рейд по тепличным хозяйствам Красноармейского района с помощью беспилотника. Летательный аппарат запустили, чтобы выявить незаконно работающих в России иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Все иностранные граждане проверены по информационно-справочным учетам, в том числе с применением мобильного биометрического терминала для установления личности, а также на причастность их к совершению преступлений и незаконного пересечения государственной границы. Трудовые мигранты дактилоскопированы и поставлены на фотоучет»,— отмечают в ведомстве.

По данным регионального УМВД, в 2024 году возбудили 271 уголовное дело в сфере миграции, пресекли более двух тысяч административных правонарушений. Из РФ выдворили 256 иностранцев, в том числе 192 — в принудительном порядке. 77 человек находятся в центре временного содержания в ожидании вступления в силу решений о возвращении на родину.