Почти 750 мигрантов-нарушителей выявили полицейские в Челябинской области за 12 дней

В регионе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант»

В Челябинской области полицейские в ходе проверок мест притяжения и работы мигрантов привлекли к административной ответственности 743 нарушителя. Также выявлено 125 преступлений в сфере миграции, по которым возбуждено 95 уголовных дел. В отношении 99 иностранцев приняты решения об их выдворении за пределы России, 76 из них — в принудительном порядке, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Уже в текущем году в два раза увеличилось количество принятых судами решений об административном выдворении. В страну гражданской принадлежности выслано 187 иностранцев, в том числе депортировано 9 лиц, отбывших наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 33 человека выдворены в форме контролируемого самостоятельного выезда, 145 — в принудительном порядке», — уточнили в ведомстве.

На данный момент решений о депортации и выдворении ожидают 117 иностранцев.

Всего пресечено 1700 административных нарушений и выявлено 214 преступлений в сфере миграции.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» проводится по инициативе начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова. Проверки будут продолжены.