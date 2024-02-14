В Челябинской области ожидают решения о депортации 116 мигрантов

С начала года из страны выдворили 209 иностранцев

Сотрудники управления по вопросам миграции при силовой поддержке регионального управления Росгвардии провели рейды на рынках, в местах стихийной торговли и жилых секторах Челябинска, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.

В результате составлено семь административных протоколов за нарушения правил пребывания иностранцев на территории РФ. В отношении пятерых человек принято решение о выдворении из страны.

«На воинский учет в военных комиссариатах поставлены свыше 200 мигрантов, которые получили гражданство РФ. Уже в текущем году отправлены из России 209 иностранцев, в том числе депортировано девять лиц, отбывавших наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений»,— рассказали в региональном полицейском главке.

116 человек ожидают решений о депортации в Центре временного содержания.