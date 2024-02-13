На челябинских стройках полицейские задержали шесть мигрантов

Иностранцы нарушили правила пребывания в России

Полицейские Челябинска вместе с коллегами из управления Росгвардии провели рейды на стройках в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». В результате к административной ответственности привлекли 6 иностранцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Три мигранта нарушили правила пребывания на территории России. Другого нарушителя в ближайшее время принудительно депортируют из России. Кроме того, иностранцам вручили повестки для явки в военкоматы.



Всего с начала 2024 года в Челябинской области пресекли почти 1,5 тысячи миграционных нарушений, возбуждено почти 200 уголовных дел по выявленным преступлениям. На данный момент 111 нарушителей помещены в Центр временного содержания иностранцев и ожидают исполнения решения суда о выдворении.

