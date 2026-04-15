В Челябинской области протестируют новый способ оповещения жителей об угрозах

Радиоточку заменит домофонная трубка

В Челябинской области может появиться современная альтернатива уличным громкоговорителям и проводному радио. На форуме «Умный город и безопасная среда» в Москве обсуждалось инновационное решение, позволяющее рассылать экстренные предупреждения через домофонные трубки и мобильное приложение, сообщает Министерство общественной безопасности Челябинской области.

Система способна транслировать голосовое сообщение об угрозе даже при лежащей трубке, автоматически поддерживая необходимый уровень громкости, пояснил заместитель министра общественной безопасности региона Николай Зубарев.

Массовому внедрению технологии пока мешают два серьезных барьера: для передачи информации через домофон требуется согласие каждого собственника на обработку персональных данных, также государству необходимо компенсировать расходы операторам домофонных систем.

Новый способ оповещения протестируют в одном из городов Челябинской области — город в сообщении не называется.