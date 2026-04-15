Грибной сезон в Челябинской области стартовал в апреле‑2026

Первые стробилюрусы и гименосцифусы обнаружили на Таганае

В Челябинской области уже начался грибной сезон. Несколько шляпок заметили на Таганае, который все еще частично покрыт 20‑сантиметровыми сугробами. Правда, собирать эти дары леса в кастрюлю специалисты настоятельно не рекомендуют.

Первыми из оттаявшей земли показались стробилюрусы съедобные, известные также под неофициальным названием «шишколюбы». Эти мелкие грибы с коричневыми шляпками и тонкими бежевыми ножками выглядят вполне безобидно. Однако у них есть опасный двойник — молодая энтолома весенняя, смертельно ядовитая поганка. Поэтому в пресс-службе нацпарка «Таганай» посоветовали не устраивать кулинарных экспериментов и не срывать стробилюрусы, чтобы случайно не ошибиться и не отравиться.

Еще один ранний гость — гименосцифус эпифильный. Этот крошечный аскомицет с короткой ножкой и бархатистой поверхностью выделяется ярким оранжевым цветом. Плодовые тела вырастают прямо на гниющей коре и мелких веточках, поэтому их легко заметить на фоне однородной весенней подстилки. Гименосцифус настолько мал, что никто всерьез не задавался вопросом о его съедобности. Зато для национального парка эта находка стала важным событием: она пополнила список грибных обитателей Таганая и стала 690‑м видом, встречающимся здесь.

Напомним, в марте на Таганае фиксировали и другие рекорды: здесь на 24 дня раньше обычного появились комары, а ольха опередила среднемноголетний срок цветения на три недели.