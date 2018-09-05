Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.27 +0.53 79.02 +0.38
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 11:35
Повторное землетрясение произошло в Катав-Ивановске
Жители чувствуют новые толчки.
/ «Стены в квартирах в трещинах». Специалисты рассказали о землетрясении на Южном Урале

«Стены в квартирах в трещинах». Специалисты рассказали о землетрясении на Южном Урале

Сайт «Первый областной» ведет текстовую трансляцию.
сегодня в 08:24
  |  Общество

12:48

Представители властей, коммунальных служб и экстренных ведомств подводят первые итоги своей деятельности по устранению последствий землетрясения. 

По итогам совещания принято решение — всем службам в течении рабочего дня провести более тщательное обследование жилого фонда, муниципальных учреждений и предприятий, итоги обследования представить в комиссию. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Усть-Катавского городского округа.

12:34

Опубликована карта, на которой видно, какие города ощутили последствия подземных толчков на территории Челябинской области. Помимо Челябинска волна докатилась до Екатеринбурга, Уфы и даже Перми.

12:18

Жителей региона просят не поддаваться панике. В социальных сетях появляется информация о том, что толчки повторялись неоднократно. Однако экстренные ведомства не подтверждают эти данные.

Информация по повторным толчкам поступает противоречивая, все сведения уточняются. — сообщили сайту «Первый областной».

11:32

На территории Катав-Ивановского района по решению муниципальных властей введен режим чрезвычайной ситуации. Предсказания специалистов оказались ошибочными. Жители муниципалитета сообщают, что почувствовали еще один толчок. На этот раз он оказался слабее.

10:56

Землетрясение «докатилось» и до жителей южноуральской столицы. О тряске сообщают челябинцы, чьи сады и квартиры расположены в западной части города.

Проснулась от того, что дом шатнулся несколько раз, такое чувство будто лодку по волнам качает. — делится жительница микрорайона «Парковый» в Челябинске.

10:13

Эксперты считают, что ожидать повторения толчков в горной зоне Урала в ближайшее время не стоит. Сейсмическая активность в регионе традиционно оценивается как низкая.

Землетрясения происходят в результате разрыва участка земной коры. Эти разрывы — накопленные деформации, которые рвутся, когда превышают предел прочности горной породы, поэтому происходит сотрясение. Здесь редко наблюдается афтершок, поэтому ждать новых толчков не стоит. Урал — это слабый сейсмический район, «сильные» события здесь случаются редко. — рассказал сайту «Первый областной» кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук Аркадий Овчаренко.

09:58

Как рассказывают жители, стены домов тряслись, с них обваливалась штукатурка. В социальных сетях появляются первые видео.

09:39

В части учебных заведений Катав-Ивановска сегодня отменяют занятия. Целостность зданий необходимо проверить после сейсмологической активности.

09:17

В эпицентре землетрясения находится поселок Орловка в Катав-Ивановском городском округе. Он расположен в 1,5 километрах от места сейсмоактивности. В 50-километровой близости находится три муниципальных образования и 17 населенных пунктов. Сейчас выясняется, что отголоски землетрясения ощутили жители удаленных городов.

Я тоже ночью проснулась от того, что двери трясутся, шкаф дребезжит и кровать подо мной вибрирует. Честно, было жутковато. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Чебаркуля Алена Красноперова.

09:09

Глава региона уже потребовал от экстренных ведомств включиться в работу и организовать работы по устранению последствий. Уже создано 17 рабочих групп, которые возьмут на себя эти обязанности. Они проверят объекты инфраструктуры в зоне толчков.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился организовать полное комплексное взаимодействие министерства общественной безопасности региона и ГУ МЧС России по Челябинской области по оценке и устранению последствий землетрясения и оказанию, в случае необходимости, помощи пострадавшим гражданам.

— сообщили в пресс службе главы региона.

09:02

08:55

Соседи из Башкирии сообщают о толчках в нескольких районах. Там, как и в Челябинской области, землетрясение не принесло серьезных последствий.

Местами в Белорецком, Салаватском районах и в Уфе по Республике Башкортостан наблюдались подземные толчки в течении незначительного времени. Нарушений электро-газоснабжения и водоснабжения нет.

— сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по республике Башкортостан.

08:48

Как сообщат в ГУ МЧС, пострадавших и погибших в результате ЧП нет. Землетрясение повлияло на работу социальных объектов. Известно о повреждениях в одной южноуральской больнице.

В Катав-Ивановске эвакуировали больницу — пациентов и персонал, поскольку в здании некоторые повреждения. Сейчас решается вопрос о дальнейшей работе медучреждения. На месте будет работать специальная комиссия. — сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

08:26

Жители горнозаводской зоны Южного Урала рассказывают, что ночью они проснулись от сильных толчков. Неизвестность спровоцировала панику среди южноуральцев.

Землетрясение было в 4 утра. Я живу на 9 этаже, в это время был дома. От неожиданности проснулся. Трясло секунды три. По ощущениям, было примерно четыре толчка. Дома выпали из шкафов все вещи, упала посуда. Народ в панике, у людей стены в квартирах в трещинах, в больнице эвакуация, потолок осыпался.— рассказал сайту «Первый областной» житель Катав-Ивановского района Дмитрий Мышко.

Сейчас специальные группы занимаются проверкой социально-значимых объектов и жилых домов.

08:10

В ночь с 4 на 5 сентября в горной зоне Урала произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба РАН». Толчки ощущались в нескольких регионах, в том числе Челябинской области и Башкирии.

В Катав-Ивановском муниципальном районе в 03:58 зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В социальных сетях распространяется информация о том, что причиной толчков могли быть взрывы в шахтах. Однако представители экстренного ведомства эту информацию не подтверждают.

Напомним, подземные толчки также чувствовались в Екатеринбурге и Уфе.

Общество
Жители южноуральских городов рассказывают об ущербе после землетрясения. Видео
  
сегодня в 13:15
Жители южноуральских городов рассказывают об ущербе после землетрясения. Видео
Наука
Сейсмологи объяснили причины землетрясения на Южном Урале
сегодня в 12:17
Сейсмологи объяснили причины землетрясения на Южном Урале
Общество
Режим ЧС введен в сейсмически активном муниципалитете Челябинской области
сегодня в 12:00
Режим ЧС введен в сейсмически активном муниципалитете Челябинской области
Общество
Повторное землетрясение произошло в Катав-Ивановске
сегодня в 11:35
Повторное землетрясение произошло в Катав-Ивановске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Комментарии

Бахтина Валентина
11:43, 05.09.2018
Я тоже в 4 часа утра сегодня проснулась от легкой вибрации кровати,тоже подумала о взрывах на шахтах.....,а еще подумала -да кто же это кровать раскачивает---инопланетяне что-ли

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
Сильшейшего шахматиста определят на чемпионате России в Сатке
сегодня в 13:31
Сильшейшего шахматиста определят на чемпионате России в Сатке
Общество
Жители южноуральских городов рассказывают об ущербе после землетрясения. Видео
  
сегодня в 13:15
Жители южноуральских городов рассказывают об ущербе после землетрясения. Видео
Наука
Сейсмологи объяснили причины землетрясения на Южном Урале
сегодня в 12:17
Сейсмологи объяснили причины землетрясения на Южном Урале
Общество
Режим ЧС введен в сейсмически активном муниципалитете Челябинской области
сегодня в 12:00
Режим ЧС введен в сейсмически активном муниципалитете Челябинской области
Общество
Борис Дубровский призвал бороться с «медвежьими углами» в медицине
сегодня в 11:42
Борис Дубровский призвал бороться с «медвежьими углами» в медицине
Общество
Повторное землетрясение произошло в Катав-Ивановске
сегодня в 11:35
Повторное землетрясение произошло в Катав-Ивановске
Общество
Артемий Панарин перекрасит олимпийский автомобиль
сегодня в 10:14
Артемий Панарин перекрасит олимпийский автомобиль
Общество
Пациентов одной из больниц эвакуировали из-за землетрясения на Южном Урале
сегодня в 10:08
Пациентов одной из больниц эвакуировали из-за землетрясения на Южном Урале
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6