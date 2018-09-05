/ «Стены в квартирах в трещинах». Специалисты рассказали о землетрясении на Южном Урале

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12:48

Представители властей, коммунальных служб и экстренных ведомств подводят первые итоги своей деятельности по устранению последствий землетрясения.

По итогам совещания принято решение — всем службам в течении рабочего дня провести более тщательное обследование жилого фонда, муниципальных учреждений и предприятий, итоги обследования представить в комиссию. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Усть-Катавского городского округа.

12:34

Опубликована карта, на которой видно, какие города ощутили последствия подземных толчков на территории Челябинской области. Помимо Челябинска волна докатилась до Екатеринбурга, Уфы и даже Перми.

12:18

Жителей региона просят не поддаваться панике. В социальных сетях появляется информация о том, что толчки повторялись неоднократно. Однако экстренные ведомства не подтверждают эти данные.

Информация по повторным толчкам поступает противоречивая, все сведения уточняются. — сообщили сайту «Первый областной».

11:32

На территории Катав-Ивановского района по решению муниципальных властей введен режим чрезвычайной ситуации. Предсказания специалистов оказались ошибочными. Жители муниципалитета сообщают, что почувствовали еще один толчок. На этот раз он оказался слабее.

10:56

Землетрясение «докатилось» и до жителей южноуральской столицы. О тряске сообщают челябинцы, чьи сады и квартиры расположены в западной части города.

Проснулась от того, что дом шатнулся несколько раз, такое чувство будто лодку по волнам качает. — делится жительница микрорайона «Парковый» в Челябинске.

10:13

Эксперты считают, что ожидать повторения толчков в горной зоне Урала в ближайшее время не стоит. Сейсмическая активность в регионе традиционно оценивается как низкая.

Землетрясения происходят в результате разрыва участка земной коры. Эти разрывы — накопленные деформации, которые рвутся, когда превышают предел прочности горной породы, поэтому происходит сотрясение. Здесь редко наблюдается афтершок, поэтому ждать новых толчков не стоит. Урал — это слабый сейсмический район, «сильные» события здесь случаются редко. — рассказал сайту «Первый областной» кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук Аркадий Овчаренко.

09:58

Как рассказывают жители, стены домов тряслись, с них обваливалась штукатурка. В социальных сетях появляются первые видео.

09:39

В части учебных заведений Катав-Ивановска сегодня отменяют занятия. Целостность зданий необходимо проверить после сейсмологической активности.

09:17

В эпицентре землетрясения находится поселок Орловка в Катав-Ивановском городском округе. Он расположен в 1,5 километрах от места сейсмоактивности. В 50-километровой близости находится три муниципальных образования и 17 населенных пунктов. Сейчас выясняется, что отголоски землетрясения ощутили жители удаленных городов.

Я тоже ночью проснулась от того, что двери трясутся, шкаф дребезжит и кровать подо мной вибрирует. Честно, было жутковато. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Чебаркуля Алена Красноперова.

09:09

Глава региона уже потребовал от экстренных ведомств включиться в работу и организовать работы по устранению последствий. Уже создано 17 рабочих групп, которые возьмут на себя эти обязанности. Они проверят объекты инфраструктуры в зоне толчков.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился организовать полное комплексное взаимодействие министерства общественной безопасности региона и ГУ МЧС России по Челябинской области по оценке и устранению последствий землетрясения и оказанию, в случае необходимости, помощи пострадавшим гражданам.

— сообщили в пресс службе главы региона.

09:02

08:55

Соседи из Башкирии сообщают о толчках в нескольких районах. Там, как и в Челябинской области, землетрясение не принесло серьезных последствий.

Местами в Белорецком, Салаватском районах и в Уфе по Республике Башкортостан наблюдались подземные толчки в течении незначительного времени. Нарушений электро-газоснабжения и водоснабжения нет.

— сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по республике Башкортостан.

08:48

Как сообщат в ГУ МЧС, пострадавших и погибших в результате ЧП нет. Землетрясение повлияло на работу социальных объектов. Известно о повреждениях в одной южноуральской больнице.

В Катав-Ивановске эвакуировали больницу — пациентов и персонал, поскольку в здании некоторые повреждения. Сейчас решается вопрос о дальнейшей работе медучреждения. На месте будет работать специальная комиссия. — сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

08:26

Жители горнозаводской зоны Южного Урала рассказывают, что ночью они проснулись от сильных толчков. Неизвестность спровоцировала панику среди южноуральцев.

Землетрясение было в 4 утра. Я живу на 9 этаже, в это время был дома. От неожиданности проснулся. Трясло секунды три. По ощущениям, было примерно четыре толчка. Дома выпали из шкафов все вещи, упала посуда. Народ в панике, у людей стены в квартирах в трещинах, в больнице эвакуация, потолок осыпался.— рассказал сайту «Первый областной» житель Катав-Ивановского района Дмитрий Мышко.

Сейчас специальные группы занимаются проверкой социально-значимых объектов и жилых домов.

08:10

В ночь с 4 на 5 сентября в горной зоне Урала произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба РАН». Толчки ощущались в нескольких регионах, в том числе Челябинской области и Башкирии.

В Катав-Ивановском муниципальном районе в 03:58 зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В социальных сетях распространяется информация о том, что причиной толчков могли быть взрывы в шахтах. Однако представители экстренного ведомства эту информацию не подтверждают.

Напомним, подземные толчки также чувствовались в Екатеринбурге и Уфе.