/ Жители южноуральских городов рассказывают об ущербе после землетрясения. Видео

Вот упала штукатурка, еще упала стенка, мы ее подняли. Она лежала в метре от места. Когда было землетрясение, отошло крыльцо. Еще где-то сломался шифер. Появились дыры в деревянном полу. — рассказывает очевидец.
Сайт «Первый областной» подготовил подборку с последствиями землетрясения. На трещины в полу и стенах, поврежденную посуду и сантехнику жалуются жители Челябинской области и республики Башкирия.
Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказывал, о том, что расположенная в непосредственной близости от эпицентра землетрясения больница оказалась повреждена. Подземные толчки спровоцировали появление трещин на стенах. Сейчас рабочая группа проверяет целостность здания.