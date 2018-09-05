/ Жители южноуральских городов рассказывают об ущербе после землетрясения. Видео

Человеческих жертв удалось избежать.

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Землетрясение магнитудой 5,5 на Южном Урале потрясло жителей региона. В социальных сетях появляются первые фото и видео с места, на которых зафиксированы последствия. На кадрах видно, что не все здания оказались устойчивы, однако серьезных разрушений удалось избежать.

Вот упала штукатурка, еще упала стенка, мы ее подняли. Она лежала в метре от места. Когда было землетрясение, отошло крыльцо. Еще где-то сломался шифер. Появились дыры в деревянном полу. — рассказывает очевидец.

Сайт «Первый областной» подготовил подборку с последствиями землетрясения. На трещины в полу и стенах, поврежденную посуду и сантехнику жалуются жители Челябинской области и республики Башкирия.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказывал, о том, что расположенная в непосредственной близости от эпицентра землетрясения больница оказалась повреждена. Подземные толчки спровоцировали появление трещин на стенах. Сейчас рабочая группа проверяет целостность здания.