/ Сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение на Южном Урале

Толчок произошел рядом с местом первого.

Второе землетрясение за сутки произошло на территории Челябинской области. Оно оказалось слабее, чем первое. Активность зафиксирована в 131 километре от Уфы и 22 — от Катав-Ивановска.

В Катав-Ивановском районе повторно в 12 часов 27 минут произошла сейсмическая активность интенсивностью 4,6 на глубине залегания 10 километров. — сообщили сайту «Первый областной» в федеральном исследовательском центре «Единая геофизическая служба РАН».

Информацию об этом подтвердили и в региональном МЧС. Представители экстренного ведомства отметили, что последующие толчки являются «отголосками» первого землетрясения.

Был второй толчок, это остаточные явления. Новых разрушений и пострадавших нет. — подтвердили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, в ночь на 5 сентября на территории Челябинской области произошло землетрясение. Оно произошло рядом с поселком Орловка в Катав-Ивановском районе. Погибших и пострадавших нет. Сейчас организована работа оперативного штаба.

