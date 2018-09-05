/ Сейсмологи объяснили причины землетрясения на Южном Урале

Для Челябинской области подземные толчки очень редкое явление.

Землетрясение на территории Челябинской области и других прилегающих территорий стало потрясением для жителей. По словам экспертов, горная зона является слабым сейсмическим районом. Также сейсмологи рассказали, что привело к толчкам.

Землетрясения происходят в результате разрыва участка земной коры. Эти разрывы — накопленные деформации, которые рвутся, когда превышают предел прочности горной породы, поэтому происходит сотрясение. Здесь редко наблюдается афтершок, поэтому ждать новых толчков не стоит. Урал — это слабый сейсмический район, «сильные» события здесь случаются редко. — рассказал сайту «Первый областной» рассказал сайту «Первый областной» кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук Аркадий Овчаренко.

Землетрясения на Южном Урале — редкость. Местные жители вспоминают, что подземные толчки слабой магнитуды последний раз ощущались в прошлом десятилетии.

Лет десять назад уже было землетрясение все в том же районе. Тогда, правда, оно было меньшей магнитудой, около 3 баллов. Сейчас толчки оказались ощутимыми. Я проснулся, кровать начала такое движение, то вверх, то вниз. В соседней комнате зазвенели рюмки. Моя соседка, жительница Ташкента в прошлом, очень напугалась. — сообщил местный житель Николай Третьяк.

Напомним, в ночь на 5 сентября в Уральских горах произошло землетрясение. Толчки почувствовали жители нескольких регионов. Эпицентром оказался Катав-Ивановский район, там уже введен режим чрезвычайной ситуации.