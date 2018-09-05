/ Борис Дубровский отправился на заседание КЧС в Катав-Ивановск

Именно там зафиксированы новые подземные толчки.

Сегодня, 5 сентября, губернатор Челябинской области проводит заседание экстренной комиссии. Там соберутся представители местных и региональных властей, МЧС и другие. Поводом послужил особый режим, введенный в Катав-Ивановском муниципальном районе по решению муниципальных властей после землетрясения.

Борис Дубровский срочно выехал в Катав-Ивановск. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сегодня, 5 сентября, еще несколько ощутимых подземных толчков почувствовали жители Катав-Ивановска.

Напомним, в ночь с 4 на 5 сентября на Южном Урале зафиксировано землетрясение. Оно произошло рядом с поселком Орловка в Катав-Ивановском районе. Радиус распространения оценивается приблизительно в 50 километрах. Погибших и пострадавших нет, основной ущерб пришелся на здания. Через несколько часов после первых подземных толчков сейсмологи зафиксировали афтершок меньшей магнитуды. Явление уже признано редчайшим для Челябинской области.