/ Повторное землетрясение произошло в Катав-Ивановске

Жители чувствуют новые толчки.

Повторный сейсмический толчок прошёл несколько минут назад в Катав-Ивановске. По информации очевидцев, он был в несколько раз слабее, чем ночное землетрясение.

Я почувствовал вибрацию по полу. По ощущениям раза в три слабее, чем было ночью. Почувствовалось, что прошла волна по зданию. Ночью толчки продолжались до 7 утра, потом всё затихло, и вот недавно прошёл ещё один небольшой. — рассказал сайту «Первый областной очевидец.





МЧС пока не подтверждает факт новых подземных толчков. Спасатели убедительно просят южноуральцев не паниковать. Специалисты контролируют ситуацию.

Напомним, толчки землетрясение прошли ночью с 4 на 5 сентября в отдельных регионах области. Больше всего землетрясение чувствовались в Миассе. Так же толчки ощущались в Екатеринбурге, Уфе, Аше и некоторых районах Челябинска.