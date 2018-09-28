/ «Это доведет до онкологии». Дом с плесенью убивает жильцов

Квартира в бору оказалась серьезным испытанием для собственников.

Дом в Сосновском районе оказался опасен для жизни. Квартиры в нем начали раскупать три года назад. Жилье привлекло близостью к бору. Покупателями стала и семья Костылевых. Они оформили ипотеку на 18 лет, въехали в уже отделанную квартиру. Но спустя месяц их дочка начала болеть. Педиатр посоветовал проверить квартиру на наличие плесени. Обычно она вызывает болезни верхних дыхательных путей. Сняв обои и пол, семья Костылевых пришла в ужас: стены действительно были в грибке.

Плесень не только в нашей квартире. Минимум до 3 этажа. Все дети в доме с заболеваниями верхних дыхательных путей. Мы поняли, что нужно весь дом обрабатывать, а в помещениях сейчас проживать нельзя. Застройщик утверждает, что мы сами довели квартиру до такого состояния, якобы, не проветривали ее. Ребенок, по его мнению, болеет, потому что я его не закаляю. Я не хочу обогатиться за счет строительной компании, мы готовы платить деньги за ипотеку, но мы хотим, чтобы мы могли жить в этой квартире и быть здоровыми. Никогда не знала, что плесень несет такую сильную угрозу. Оказалось, что если не убрать источник аллергии, то до онкологии доведет. Штука страшная, распространяется быстро. — рассказала сайту «Первый областной» Светлана Костылева.

Представители компании-застройщика предлагают написать заявление и изложить суть проблемы. Жильцы утверждают, что все беды из-за отсутствия подвала, ведь сырость поднимается в квартиры. Однако план перестройки бывшего общежития в благоустроенный дом был согласован со всеми ведомствами, и отсутствие подвала там вопросов не вызвало.

Чтобы решить эту проблему, нужно официально написать заявление. В нем нужно указать претензию. Заявление будет рассмотрено, сделают Дом задумывался без подвала, такая конструкция. Раньше здесь было здание общежития, потом прошла реконструкция. Подвал мы решили не делать. Получили разрешительные документы и прошли экспертизу. — рассказал сайту «Первый областной» представитель компании-застройщика «Символ» Владимир Арчибасов.

Сейчас, утверждают жильцы, застройщик отказывается идти на контакт. Поэтому единственным выходом остается обращение в суд. Иск может быть коллективным, ведь у соседей Костылевых квартиры тоже в плесени. Это крайняя мера, если компания «Символ» не начнет реагировать на обращения жителей.