Почти половина месячной нормы снега выпала в Челябинской области за ночь

Местами выросли сугробы высотой до 16 сантиметров

В ночь на понедельник, 8 декабря, волновой циклон принес в Челябинскую область долгожданный снег. И если на юге региона осадки были слабыми — около 0,2 миллиметра, то на севере прошли снегопады — до 10 миллиметров, что составило 44% от месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

«В большинстве районов прошли осадки в виде снега интенсивностью от 0,2 до 10 миллиметров, что составляет 5—44% от месячной нормы. В северной половине наблюдается снежный покров высотой до 16 сантиметров, в южной и на крайнем западе — от 0,5 до 4 сантиметров»,— уточнили синоптики.

Минимальная температура минувшей ночью составила −14 градусов, максимальная — около −4.

Утро понедельника в Челябинской области выдалось поистине сказочным благодаря белому одеялу. Собрали фото из разных уголков региона.

Красота красотой, а безопасность — превыше всего. Именно поэтому в Челябинске уже вечером воскресенья, 7 декабря, на расчистку от снега и обработку от наледи вывели свыше 130 спецмашин и 175 рабочих.

Снег должен прекратиться уже сегодня вечером, а на смену ему придет 20-градусный мороз. Но ненадолго. Хотя оттепелей на этой неделе не предвидится.