Южноуральцы отправили 46 тысяч инициатив для народной программы «Единой России»

Они лягут в основу партийного документа на ближайшие пять лет

Челябинская область вошла в топ по количеству предложений для новой народной программы «Единой России». Свои инициативы предложила и южноуральская молодежь, сообщает губернатор Алексей Текслер в своем канале в МАКС.



«Активность южноуральцев остается высокой, как и в прошлый раз, когда формировалась народная программа. Тогда большинство инициатив касалось строительства новых школ, детских садов, поликлиник, ФАПов и дорог. По этим направлениям за прошедшее время выполнен значительный объем работ. И об этом мы регулярно рассказываем», — подчеркнул глава региона.

Особое внимание в новой программе уделяется поддержке участников СВО и их семей. Многие предложения направлены на реабилитацию, соцподдержку и профессиональную адаптацию бойцов. Челябинская область уже занимает лидирующие позиции в реализации этих направлений.



В сборе предложений активно участвует и молодежь. Их волнует прежде всего благоустройство парков, скверов и набережных.



Сбор инициатив продолжается через отчетно-программные форумы «Есть результат!», местные общественные приемные, Штаб общественной поддержки и на сайте естьрезультат. рф. После завершения работы новую народную программу утвердят на съезде партии «Единая Россия» в августе в Москве. Она станет основой партийной работы на ближайшие пять лет.