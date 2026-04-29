Челябинская область вошла в топ по количеству предложений для новой народной программы «Единой России». Свои инициативы предложила и южноуральская молодежь, сообщает губернатор Алексей Текслер в своем канале в МАКС.
«Активность южноуральцев остается высокой, как и в прошлый раз, когда формировалась народная программа. Тогда большинство инициатив касалось строительства новых школ, детских садов, поликлиник, ФАПов и дорог. По этим направлениям за прошедшее время выполнен значительный объем работ. И об этом мы регулярно рассказываем», — подчеркнул глава региона.
Особое внимание в новой программе уделяется поддержке участников СВО и их семей. Многие предложения направлены на реабилитацию, соцподдержку и профессиональную адаптацию бойцов. Челябинская область уже занимает лидирующие позиции в реализации этих направлений.
В сборе предложений активно участвует и молодежь. Их волнует прежде всего благоустройство парков, скверов и набережных.
Сбор инициатив продолжается через отчетно-программные форумы «Есть результат!», местные общественные приемные, Штаб общественной поддержки и на сайте естьрезультат. рф. После завершения работы новую народную программу утвердят на съезде партии «Единая Россия» в августе в Москве. Она станет основой партийной работы на ближайшие пять лет.
Общество Происшествия Культура Экономика Образование Спорт Фоторепортаж В ритме новостей Ко Дню Победы
Время новостей 16+ Итоги 16+ Большой вечер 16+ Наше утро 16+ Есть вопрос 16+ Зеленая передача 12+ ГидForSpeed 16+ О здоровье 12+ #СердцаЧЕ 16+ Дикий Урал 12+ Дикий Урал 2.0 12+ Дипломатическая миссия 12+ За и против 16+ Свидетели Победы 12+ Анатомия обмана 16+ Время рекордов 12+ Победители: Время — Ч 12+ Происшествия 16+ Страна Росатом 12+ Южный Урал в историях 12+ Телефакт. Миасс 16+ Специальный репортаж 16+ Хлеба и зрелищ 12+ Хорошие песни 12+ ЭкоЛогика 12+ Наше все 12+ Прими меня таким 12+ О людях 12+ СВОи герои 16+ Хочу к Пухову! 16+ В поисках самоцветов 12+ Уралым 12+ Большая студия 16+ Открытые окна 12+ На пути к Победе 12+ Полиция Южного Урала 16+ Тик-толк 12+ Еще... В гостях у Митрофановны 12+ Весь спорт 12+ Марафон талантов 12+ Моя деревня 12+ Национальный интерес 12+ Обмани Дарвина 12+ Южный Урал. Города 12+