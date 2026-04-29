Экс-главе Роспотребнадзора предъявили еще один эпизод о незаконном бизнесе

﻿Через доверенные лица он учредил коммерческие фирмы

В Челябинске против экс-главы Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова возбуждено новое уголовное дело. Он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщает источник ИА «Первое областное».

По некоторым данным, в период с января 2010 по октябрь 2013 года Семенов учредил коммерческие организации через доверенные лица. Компании юридически зарегистрированы на его ближайших родственников, в отношении которых тоже возбуждены уголовные дела. Целью чиновника было получение незаконного дохода: он лоббировал интересы этих фирм и обеспечивал беспрепятственное заключение договоров на оказание услуг и выполнение работ.

Деятельность Анатолия Семенова ранее документировали во взаимодействии с прокуратурой региона. Сейчас оперативники устанавливают допэпизоды по статье о получении взятки.

Ранее Курчатовский райсуд, на основании иска генпрокуратуры, принял все денежные средства, имущество и другие ценности обвиняемого и его семьи, добытые преступным путем, в доход государства. Общая сумма превысила 400 миллионов рублей.