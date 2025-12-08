Свыше 130 машин вывели на очистку дорог от снега в Челябинске

Тротуары, остановки и подходы к соцучреждениям обрабатывают против гололеда

В Челябинске минувшей ночью дороги и тротуары от снега и наледи обрабатывали 133 единицы техники. Это в том числе комбинированные машины и трактора-снегоуборщики. Также было задействовано 175 рабочих, сообщили в администрации города.

«Обработка противогололедными материалами проводится на всю ширину покрытия. Основной упор — на посадочные площадки общественного транспорта, тротуары и подходы к социальным учреждениям», — уточнили в мэрии.

Районные администрации также направили технику и людей для обработки внутриквартальных проездов и тротуаров, ведущих к школам, детским садам и больницам.

Днем уборка снега и обработка от гололедицы продолжатся.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями. А синоптики обещают сегодня снег, резкое похолодание и гололедицу.

Пробки в Челябинске этим утром достигли максимальных 10 баллов.