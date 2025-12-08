В Челябинске минувшей ночью дороги и тротуары от снега и наледи обрабатывали 133 единицы техники. Это в том числе комбинированные машины и трактора-снегоуборщики. Также было задействовано 175 рабочих, сообщили в администрации города.
«Обработка противогололедными материалами проводится на всю ширину покрытия. Основной упор — на посадочные площадки общественного транспорта, тротуары и подходы к социальным учреждениям», — уточнили в мэрии.
Районные администрации также направили технику и людей для обработки внутриквартальных проездов и тротуаров, ведущих к школам, детским садам и больницам.
Днем уборка снега и обработка от гололедицы продолжатся.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями. А синоптики обещают сегодня снег, резкое похолодание и гололедицу.
Пробки в Челябинске этим утром достигли максимальных 10 баллов.