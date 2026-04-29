В Челябинске инженера обвинили в коммерческом подкупе на 240 тысяч рублей

Мужчина продвигал интересы сторонней компании в обмен на деньги

В Челябинске предъявлено обвинение 43-летнему ведущему инженеру коммерческой организации. Его подозревают в подкупе в крупном размере для заключения договоров на выгодных условиях, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, обвиняемый фактически выполнял управленческие и административно-хозяйственные функции как в своей компании, так и в акционерном обществе, которое обеспечивает бесперебойную работу магистральных нефтепроводов.

В 2024 году к нему обратился представитель взаимозависимой организации с предложением за деньги продвигать ее интересы в акционерном обществе. Целью подкупа было заключение договоров на максимально выгодных условиях, а также выполнение части работ самим инженером вместо привлеченной компании. За содействие он получил 240 тысяч рублей.

Сейчас по местам жительства и работы фигуранта провели обыски. Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу, но Ленинский райсуд Челябинска избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста — до 28 июня 2026 года.

Расследование продолжается. Следователи выявляют дополнительные эпизоды и закрепляют доказательственную базу.