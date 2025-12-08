В Челябинскую область пришла настоящая зима

Высота снежного покрова местами увеличилась до 16 см

Утро понедельника в Челябинской области выдалось снежным. Долгожданные зимние осадки укрыли землю, деревья, дома, автомобили. Регион преобразился всего за одну ночь. Делимся атмосферными снимками, сделанными утром 8 декабря в разных уголках региона.

Вот таким утро выдалось в Златоусте.

Фото: Анатолий Мармышев, «Златоустовский рабочий»

«Тихое зимовье» в Кыштыме.

Фото: Надежда Красникова

Под белоснежным одеялом оказался и Усть-Катав.

Фото: Елена Дьякова, «Усть-Катавская неделя»

Не менее красиво сегодня и в Сосновском районе.





Фото: Анна Ворончихина, «Сосновская нива»

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в период с вечера 7 декабря по утро 8-го в Челябинской области выпало до 10 миллиметра снега. В отдельных районах высота снежного покрова увеличилась до 16 сантиметров.

По прогнозам, небольшой, а местами и сильный снег пройдет в регионе и сегодня. К вечеру осадки должны прекратиться. При этом на Южном Урале резко похолодает. Самым холодным днем на этой неделе ожидается вторник, 9 декабря.