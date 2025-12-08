Вторая неделя декабря выдастся полноценно зимней в Челябинской области

Повышение температуры до слабого минуса ожидается кратковременным

В Челябинскую область пришла настоящая зима. И хотя перепады температур на наступившей неделе, конечно, будут, но до оттепелей не дойдет. Подробнее о погоде с 8 по 14 декабря — в материале ИА «Первое областное».

В начале недели на погоду в регионе будет влиять антициклон. К вечеру понедельника осадки почти повсеместно прекратятся, а температура упадет до −20 градусов и даже ниже. Пик похолодания придется на вторник, 9 декабря, сообщили в Уральском гидрометеоцентре. Уже в среду мороз смягчится благодаря поступлению более теплой воздушной массы. К концу рабочей недели температура поднимется до −3…−5 градусов. Но в выходные снова похолодает.

В Челябинске существенные осадки ожидаются только сегодня, 8 декабря. Небольшой снег возможен в выходные. В целом неделя выдастся пасмурной. Самые холодные дни — понедельник и вторник: температура упадет до −20 градусов. В среду уже −9, в четверг — до −6 градусов. В пятницу и субботу — от −3 до −4. Но в ночь на воскресенье уже начнется очередное похолодание.

На юге региона 20-градусных морозов не будет. По крайней мере, в дневные часы. Самыми холодными выдадутся вторник и среда, а самыми снежными — понедельник и воскресенье.

На севере области осадков будет больше, чем на остальной территории. В температурном плане — то же, что и на остальной территории.

Напоминаем, прогноз на неделю — предварительный. Следите за ежедневными актуальными сводками на нашем сайте.