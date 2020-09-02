Почти миллиард рублей задолжали ресурсоснабжающим компаниям в Златоусте

Администрация округа решает вопросы по остановке роста этого долга.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 2 сентября 2020 года, работает в Златоусте. Глава округа Максим Пекарский в рамках рабочей встречи с Алексеем Текслером рассказал о том, как выполняются поручения, поставленные ранее главой региона.

Перед администрацией округа стоит ряд проблем, которые остались со времен предыдущего главы Вячеслава Жилина. Например, перед властями стоит серьезная работа по налаживанию теплоснабжения, поскольку округ задолжал ресурсным организациям 979 миллионов рублей.

«В части теплоснабжения мы двигаемся по той дорожной карте, которая у нас есть. По неэффективной котельной, которая расположена на территории металлургического завода, мы провели ряд мероприятий и скоро выходим на торги по концессионному соглашению в части строительства трех котельных: 7, 17 и 70 МВт. Мы определили земельные участки и поставили их на кадастровый учет, определили места расположения четырех центральных тепловых пунктов, которые необходимы для нормального обеспечения теплом. Сейчас принято решение по уходу от теплоносителя на газификацию», — доложил о ходе работ Максим Пекарский.

Кроме того, подрядчик, выполняющий работы по дорожной карте, не выполнил почти 90% мероприятий. Из-за этого с ним расторгают контракт. Данный вопрос власти округа держат на еженедельном контроле и рассматривают вместе с министерством строительства Челябинской области.