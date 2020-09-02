#БольшаяИнспекция Алексея Текслера переместилась в Златоуст

Прошлый приезд губернатора в округ закончился последующей отставкой главы.

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Алексей Текслер продолжает свою «Большую инспекцию». Сегодня глава региона отправился в Златоуст. В планах губернатора проверка хода работы по газификации поселка Закаменский, посещение горного парка имени Бажова в поселке Красная горка и мастерской декоративно-прикладного искусства «ЛИК». Встретится Алексей Текслер и с главой округа Максимом Пекарским, чтобы обсудить исполнение прошлогодних поручений.

«Глава региона проконтролирует ход реконструкции поликлиники городской детской больницы, дворца культуры „Железнодорожник“ и сквера „Чайка“. Также губернатор ознакомится с муралом, который нарисовали в Златоусте во время регионального фестиваля граффити», — добавили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, планируется посещение биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой. Напомним, в прошлому году во время визита в Златоуст Алексей Текслер столкнулся с резкой критикой в адрес предыдущего главы Вячеслава Жилина. Во время встречи с губернатором жители открыто скандировали «Жилин, уходи!». Проблем в городе было хоть отбавляй, а их решения златоустовцы не видели долгие годы.