Бухгалтера медицинского техникума Златоуста отправили под суд

За 3 года он похитил почти полмиллиона рублей.

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Прокуратура направила дело против бухгалтера медицинского техникума из Златоуста на рассмотрение в суд. Подозреваемого обвиняют в хищениях денежных средств по части 3 статьи «Мошенничество» Уголовного кодекса России.



Следствие считает, что свой преступный умысел мужчина совершал с июля 2017 по март 2020. В этот период он, пользуясь доверием главных бухгалтеров, похищал деньги предназначенные техникуму. Всего за 3 с небольшим года подозреваемому удалось похитить около 465 000 рублей.

«Хищение производилось путем внесения изменений в банковские реестры на перечисление денежных средств в качестве заработной платы, ранее утвержденные главным бухгалтером и директором учреждения. Изменения в реестры вносились в части суммы, подлежащей перечислению на лицевые счета сотрудников путем их занижения, а получившуюся разницу обвиняемый перечислял себе на лицевые счета»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отметим, что обвиняемый полностью признал вину в преступлении и частично возместил ущерб. Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд, где его рассмотрят по существу. Если вина бухгалтера будет доказана он может получить до 6 лет лишения свободы.