Алексей Текслер одним из первых сделал прививку от гриппа

Губернатор дал старт прививочной кампании в Челябинской области.

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Сегодня, 1 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер одним из первых в регионе поставил прививку от гриппа. Процедура прошла в Областной клинической больнице № 2.

«Мы приняли решение начать вакцинацию раньше обычного. Поставили задачу привить больше жителей, чем это было традиционно. У нас прошлый год был рекордным — около 48% южноуральцев были вакцинированы от гриппа. В этом году поставили задачу вакцинировать 60%. А если говорить о группах риска, то более 75%. Я сам прошел вакцинацию раньше, чем обычно, и призываю это сделать всех наших граждан»,— сказал Алексей Текслер.

Действительно, если, например, в 2019 году прививочная кампания стартовала в середине сентября, то в этом году она началась уже 27 августа. Вероятно, это связано с распространением коронавирусной инфекцией, поскольку в конце сентября в Челябинскую область уже привезут вакцины от СOVID-19. А для того, чтобы её поставить, после вакцины от гриппа должно пройти около месяца.

Отметим, привиться от гриппа можно уже сегодня в поликлинике по месту жительства. Кроме того, в крупных ТРК города всем желающим будут ставить вакцины по выходным. Временные прививочные пункты будут организованы и на отдельных избирательных участках.