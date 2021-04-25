От послания президента РФ Федеральному Собранию до первой службы нового митрополита: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информагентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию, губернатор Челябинской области провел ряд встреч и принял важные решения, а новый митрополит Челябинский и Миасский совершил первое служение на Южном Урале. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Послание президента РФ Федеральному Собранию

Свою речь Владимир Путин начал со сферы здравоохранения. Он поблагодарил всех медиков и социальных работников, которые продолжают бороться с коронавирусом, а также призвал всех россиян поставить прививку от COVID-19.



Президент РФ предложил направить на развитие библиотек в селах и малых городах 24 миллиарда рублей. Также Владимир Путин добавил, что в течение двух лет более 116 миллиардов рублей будет направлено на развитие не менее ста вузов регионов, где готовят учителей и врачей.



Упомянул Владимир Путин и челябинский метрополитен. По его словам, на базе этого проекта в городе может быть обновлена система общественного транспорта.



В конце марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с президентом озвучил предложения по сокращению долговой нагрузки на бюджеты субъектов Федерации. Владимир Путин оценил предложение Текслера, и во время послания объявил о реструктуризации долгов регионов.



Во время послания Федеральному Собранию президент РФ сообщил о принципиальной поддержке семей с детьми. Так, семьи со школьниками этим летом получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей для подготовки к 1 сентября; Путин предложил предусмотреть выплату 6350 рублей для женщин за постановку на учет в ранние сроки беременности; больничные по уходу за ребенком до семи лет будут оплачиваться до 100 процентов от заработка начиная уже с этого года.



Челябинские политологи, а также губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировали послание президента РФ. В частности, глава региона отметил, что работа над тем, чтобы вписать метро в новую маршрутную сеть Челябинска, некоторое время уже идет, и этот проект точно будет реализован.



Важные встречи и решения губернатора

Алексей Текслер направил обращение в правительство Российской Федерации с просьбой продлить льготную ипотеку в Челябинской области, поскольку всего за один год выгодным предложением воспользовались около 8,5 тысяч жителей региона.



Губернатор Челябинской области принял участие в межпартийной встрече России и Китая в формате видеоконференции и рассказал о межрегиональном сотрудничестве стран. Южный Урал в первую очередь тесно сотрудничает с КНР в экономической сфере, и по сравнению с прошлым годом в 2021 году взаимный товарооборот вырос почти на четверть.



Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», которое направлено на развитие малого и среднего бизнеса, а также делового и инвестиционного климата.



Кроме того, губернатор обсудил вопросы развития оборонно-промышленного комплекса региона с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олегом Бочкаревым, в результате чего было принято решение о получении оборонными предприятиями региона дополнительных преференций.



Хорошие новости

Южноуральские семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на компенсацию своих расходов, связанных с оздоровлением и реабилитацией больного ребенка. Размер выплаты равен стоимости услуг по реабилитации и оздоровлению ребенка, но не может превышать 28 тысяч 754 рублей. Областную субсидию смогут получить 3 400 детей с ограниченными возможностями здоровья.



Челябинская область вошла в топ регионов с самым высоким уровнем жизни, расположившись на 16 месте соответствующего рейтинга, который составил Фонд развития гражданского общества. Регионы оценивали по девяти критериям, среди которых: региональный продукт на душу экономически-активного населения, средняя заработная плата, прожиточный минимум/средняя зарплата, госдолг/уплата НДС, индекс промышленного производства и другие.



В Челябинске приемные семьи с пятью и более детьми, взятыми под опеку, могут претендовать на выплату для покупки автомобиля. С ее помощью можно будет оплатить до 70% стоимости авто.



В майские праздники россияне будут отдыхать десять дней подряд. Президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее мнению, долгие выходные помогут избежать всплеска заболеваний коронавирусом.



Челябинская митрополия

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил первую службу на Южном Урале. Первым делом владыка передал жителям Челябинской области благословение Святейшего Патриарха Кирилла, а также поблагодарил своих предшественников. Сразу после богослужения владыка провел заседание Архиерейского совета Челябинской митрополии, где вместе с епископами обсудил самые актуальные вопросы жизни области и предстоящие пасхальные празднования.



Сегодня, в Вербное воскресенье, губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной посетили Свято-Симеоновский кафедральный собор и поздравили митрополита с вступлением в должность.