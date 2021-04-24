Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил первую службу на Южном Урале

Нового владыку в Челябинской области встретили с хлебом-солью

Сегодня, 24 апреля, в Лазареву субботу, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил свою первую службу в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в Челябинске. За Божественной литургией ему сослужили епископ Златоустовский и Саткинский Викентий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима, многочисленное духовенство и большое количество верующих. Подробнее рассказали в пресс-службе Челябинской митрополии.

Первым делом владыка Алексий передал жителям Челябинской области благословение Святейшего Патриарха Кирилла, а также поблагодарил своих предшественников.

«Для нашего свидетельства о Боге, об Евангелии, о Христе мы должны находить слова, которые будут понятны и доступны людям. Слова, которые приведут их в Церковь Божию. Хотелось бы поблагодарить тех архипастырей, которые служили здесь, на Челябинской земле! Я всю жизнь прожил на Среднем Урале. И я помню архипастырей Южного Урала — и архиепископа Георгия, и владыку Иова, и владыку Феофана, и владыку Никодима, и, конечно, владыку Григория, от которого я сейчас принимаю дела по Челябинской епархии и Челябинской митрополии. Эти достойные архипастыри много здесь потрудились и много сделали! И наша задача сейчас — не расточить, а приумножить те дела, которые здесь совершались во славу Божию»,— сказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Присутствовавшие на Божественной литургии архипастыри, настоятели Богоявленского мужского и Одигитриевского женского монастырей, а также пресс-секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков поздравили Алексия с назначением, пожелали ему всех благ и отметили, что сделают всё возможное, чтобы быть его добрыми соратниками.

По окончании службы прихожане вышли во двор в ожидании нового митрополита, чтобы получить его благословение. Владыка не только выполнил просьбы жителей Челябинска, но и с удовольствием пообщался с ними и прессой, а также сделал совместные фото с верующими.

«Я пришел, чтобы быть в мире и дружбе со всеми, чтобы мы вместе делали дело Божие. Будем встречаться, будем общаться, в том числе и с прессой, будем трудиться для пользы нашего Отечества и для пользы Церкви»,— сказал Алексий.

Сразу после богослужения владыка провел заседание Архиерейского совета Челябинской митрополии, где вместе с епископами обсудил самые актуальные вопросы жизни области и предстоящие пасхальные празднования.

Напомним, 18 апреля митрополит Григорий отслужил прощальную службу в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Он обратился к прихожанам со словами благодарности и пообещал продолжать молиться за жителей Челябинской области. Нашему корреспонденту владыка Григорий рассказал, что новому митрополиту многое предстоит сделать для христианского просвещения людей.

15 апреля на заседании Священного Синода РПЦ было принято решение о назначении митрополита Челябинского и Миасского Григория главой Екатеринодарской и Кубанской митрополии в связи с кадровыми перестановками в высших кругах церкви. Его преемником был назначен епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексей.