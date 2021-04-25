Алексей Текслер с супругой поздравили с назначением челябинского митрополита

Владыка Алексий сопровождал чету Текслер в Свято-Симеоновский кафедральный собор

Сегодня, 25 апреля, в Вербное воскресенье, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили Свято-Симеоновский кафедральный собор, где глава региона поздравил нового митрополита Челябинского и Миасского Алексия с назначением. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Во время визита Алексея и Ирину Текслер сопровождал митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Глава региона поздравил нового главу Челябинской митрополии с назначением и возведением в сан, а также пожелал ему сил и терпения в архипастырских трудах, доброго здоровья и благополучия»,— сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, накануне владыка Алексий провел свое первое богослужение на Южном Урале в должности Челябинского и Миасского митрополита.

Сегодня православные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Этот праздник является двунадесятым, то есть одним из 12 главных праздников, и посвящен прибытию Иисуса Христа в Иерусалим. Этот день считается моментом наивысшей земной славы Христа: весть о том, что он воскресил Лазаря, быстро достигла Иерусалима, и там его встречали как царя: устилали дорогу, по которой он проезжал, пальмовыми ветвями. Традиционно в этот день в храмах проходят праздничные службы, а накануне праздника принято освящать вербы.