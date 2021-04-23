В Челябинской области разработаны новые пути привлечения инвестиций

Губернатор подписал соглашение с президентом «Деловой России»

Алексей Текслер и президент «Деловой России» Павел Титов подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» направлено на развитие малого и среднего бизнеса, делового и инвестиционного климата, а также на решение социально-экономических задач региона.

«Подписанное соглашение — это не начало, это продолжение совместной работы. Мы плотно работаем с Челябинской областью как общественная организация и благодарны за совместную деятельность, которая спасла многие отрасли бизнеса в прошлом году от коронакризиса (сумели сохранить предприятия и рабочие места). Мы обсудили привлечение членов нашей общественной организации в Челябинские ТОСЭРы, также речь шла о перспективах туристической отрасли — я высоко оцениваю турпотенциал области. Приятно, когда региональная власть слышит, что нужно делать для того, чтобы инвесторы пришли и начали вкладывать в площадки Челябинской области. Здесь у нас есть хорошее понимание. Наша общественная организация может выступать площадкой для потенциальных инвесторов в Челябинской области, говоря о том, что здесь бизнесу работать комфортно», — отметил Павел Титов.

Отдельно Алексей Текслер и Павел Титов обсудили перспективы развития туризма.

«Мы готовы предлагать проекты, площадки, готовы инвестировать, особенно в инфраструктуру. Уже реализуем проект в национальном парке „Таганай“ в Златоусте. В этом году к усадьбе „Черная скала“ делаем дорогу, направляем региональные средства. Причем это будет не просто автомобильная дорога, а с тротуаром, с возможностью доехать на велосипеде», — сказал губернатор.

На встрече также обсуждалось участие Челябинской области в федеральном «пилоте» пяти составляющих «Инвестстандарта».

«Мы говорили о том, как привлечь больше инвестиций в регион, как воспользоваться теми инструментами, что у нас есть. Обсуждали и туристическое направление, и привлечение новых инвесторов в наши ТОСЭРы, говорили о новом инвестстандарте, о перечне тех возможных инициатив и проектов, которые могут быть реализованы в Челябинской области, причем проектов новых для нашего региона (например в области медицины). Я считаю — это новый большой этап нашей совместной работы», — сказал Алексей Текслер.

Взаимодействие с региональным отделением «Деловой России» в Челябинской области ведется по разным направлениям. В том числе бизнес-сообщество помогало выработать меры поддержки экономики в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Так, в области приняли 15 законов, которые позволили снизить фискальную нагрузку на бизнес и сохранить деньги в экономическом обороте компаний. Расширили перечни видов деятельности для применения патентной системы налогообложения, уменьшили ставку по упрощенной налоговой ставке до минимально возможного в регионе уровня для отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства в отраслях, пострадавших от коронакризиса.

Через федеральные и региональные институты поддержки бизнес Южного Урала получил помощь на общую сумму свыше 30 млрд рублей, что позволило сохранить порядка 200 тысяч рабочих мест.

Кроме того, 2020 год показал рост инвестиций по сравнению с 2019 годом. Также в области заключены соглашения для привлечения инвестиций о защите и поощрении капиталовложений. Сформирован реестр из 17 крупных проектов, претендующих на заключение таких соглашений на региональном или федеральном уровне.